Через Харківські угоди можуть відкрити справи про держзраду проти 236 депутатів, – Данілов

Рада нацбезпеки та оборони України 11 березня зібралась на засідання. Мовилось, зокрема, про так звані Харківські угоди. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, можуть порушити справи проти тих депутатів, які їх ратифікували.

Обставини ратифікації угод під час засідання РНБО доручили вивчити СБУ. За угоди Верховна Рада голосувала 27 квітня 2010 року.

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З'явились так звані Харківські угоди, які в безпрецедентно короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання були ратифіковані депутатами Верховної Ради,

– зазначив Данілов.

Якщо буде необхідність, порушать справу про держзраду

Служба безпеки має з'ясувати за яких обставин голосували 236 народних депутатів. Як наголосив секретар РНБО, якщо буде необхідність, то можуть порушити справи за держзраду щодо відповідних політиків. Їх перелік у Данілова є.

Це 6 сесія, 6 скликання. Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують перебувати в українській політиці. Дехто з них, як, наприклад, пан Литвин, пропонує себе на посаду державного університету. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитись в очі студентам,

– сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, саме такі дії призвели до того, що Крим було окуповано, а на території Луганської та Донецької області йде війна.