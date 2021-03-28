У світі збільшується кількість неосвічених людей. На рівень невігластва вплинула пандемія COVID-19. Цим можуть скористатись потенційні диктатори, як це робили їхні попередники.

Вслед за пандемией коронавируса мир может ожидать еще более страшная напасть – невежество. Проблема, рядом с которой померкнут все эпидемии, и которая запросто ввергнет планету в катастрофу.

Цікаво Не всі полюбили онлайн-навчання: експерт розповів, як змінилася освіта за рік карантину

Невежество в мире увеличивается

В современном мире в XXI веке, сотни миллионов человек не умеют ни читать, ни писать. Причем в последние годы их число не уменьшается, а наоборот, растет.

Войны в Африке, Центральной Азии и на Ближнем Востоке сделали беженцами миллионы людей, включая детей школьного возраста. Многие из них никогда не держали в руках книгу и не сидели ни минуты за партой.

Мракобесные правители в разных частях мира выдумывают все новые препоны для желающих получить даже элементарное образование, например не пускают в школы:

девочек;

представителей национальных меньшинств;

религиозных меньшинств.

Удар от коронавируса

Самый сильный удар по образованию нанес коронавирус. Школы по всему миру оказались закрыты, часть их учеников перешла на дистанционное обучение.

Целая армия мальчишек и девчонок из небогатых семей, которые не могут позволить себе покупку компьютера или хотя бы смартфона. Они оказались попросту лишены​ доступа к знаниям.

По некоторым прогнозам, к концу нынешнего года больше половины десятилетних жителей Земли не будут уметь писать и читать. Десять лет – это возраст третьеклассника. Дальше будет только хуже.

Неграмотность и всегда сопутствующее ей невежество грозят стать новой нормой. Конечно, повально земляне читать не разучатся, хотя число неграмотных будет расти вместе с увеличением населения.

Что такое невежество

Однако невежество – это не только неумение читать. Это, в первую очередь, неумение усваивать информацию и критически к ней относится. С этим у мира уже сейчас огромные проблемы.

Какие-то немыслимые толпы людей, вроде бы, учившихся в школах и как-то сдававших экзамены, всерьез верят в то, что коронавирус якобы выдумали злонамеренные богачи или в то, что вакцина от него превращает в зомби.

​Актуально Дистанційна освіта без інтернету: як на Луганщині проводять уроки під час локдауну

В благополучных Штатах четверть взрослого населения уверена, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. То есть, даже элементарных знаний об устройстве мира вокруг у этих людей нет, и это действительно пугает.

Последствия невежества

Во-первых, потому, что отсутствие элементарных знаний заставляет людей совершать фатальные ошибки, например:

покупать справку о прививках вместо того, чтобы эти прививки делать;

голосовать за кандидатов и партии, которые вообще не скрывают тесных связей с соседним государством, управляемым убийцами и захватчиками.

Во-вторых, невежество опасно, потому что убийцам и захватчикам куда проще и спокойнее жить в мире малограмотных или вовсе не грамотных, чем в мире людей, умеющих критически мыслить.

Как этим пользовались тираны

Не зря же в советском союзе сложно было найти более презрительное выражение, чем "Ты что тут, самый умный?". Быть умным, не принимать все на веру, стараться докопаться до истины – для советского гражданина все это было непростительно.

Читайте також За умисне зараження – 20 років тюрми: у Камбоджі ухвалили закон про COVID-19

Вдохновлявшийся советским социализмом Пол Пот, придя к власти в Камбодже, и вовсе запретил людям читать, а школы и библиотеки превратили в казармы. Военные расстреливали или отправляли в тюрьмы тех, кто просто носил очки.



Пол Пот установил диктаторский режим в Камбодже / Фото cambodiatokampuchea.wordpress

Считалось, что испортить зрение можно только чтением книг, а умники-книгочеи были объявлены главными врагами коммунистической власти. Ведь из книг они могли узнать, что можно жить как-то иначе, без постоянных унижения и страха.

Презрение к умеющим читать было столь велико, что их было запрещено расстреливать. Пол Пот требовал не расходовать на таких людей пули, а просто забивать людей в очках насмерть.

Нацисты против образования

Антиинтеллектуализмом, то есть, борьбой со стремлением людей к знаниям, отметились и немецкие нацисты. Истинному арийцу не следовало слишком уж напрягать мозг, ведь за него все уже решили и спланировали фюрер и партия.

Молодые нацисты молча выполняли приказы / Фото bundesarchiv.de

Воспитанные в презрении к умственной деятельности, молодые нацисты не задавали вопросов ни тогда, когда учиняли расправы над теми, кого партия назвала врагом, ни тогда, когда та же партия отправляла их как пушечное мясо на убой.

Стремление путинской своры подчинить себе интернет и медиа – они отсюда же, из желания воспитать из граждан послушное стадо.

Для этого людям надо каждый день скармливать информационную жвачку о великих свершениях славного прошлого и прекрасных планах на светлое будущее. Также следить за тем, чтобы ничего другого к потребителям не попадало.

Чем может закончиться невежество

Гордится невежеством значит вдохновлять современных Пол Потов и Гитлеров. Подчеркивать собственную принадлежность к сторонникам теорий заговоров о вакцинах – демонстрировать новым потенциальным фюрерам, что им есть на кого опереться.

До теми Синдром самозванця: Кремль шукає союзників серед терористів

Эпидемия невежества хуже и опаснее пандемии коронавируса. Ведь невежество способно плодить каких-нибудь "путиных" в промышленных масштабах, что не обещает миру ничего хорошего.