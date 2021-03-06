Донеччина – без тепла: через борги в області відключили газ

"Нафтогаз" припинив постачання природного газу для "Донецьктеплокомуненерго". Все – через борги підприємства. Внаслідок цього областьз 6 березня залишиться без тепла.

У пресслужбі "Донецькоблгазу" підкреслили, що завжди стоять на захисті інтересів мешканців Донецької області.

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Чому відключили газ

Водночас також пояснили, що дії "Донецьктеплокомуненерго" та "Нафтогазу" змушують діяти згідно з вимогами законодавства, аби не допустити державі збитків.

Загальна заборгованість підприємства сягає понад 1,5 мільярда гривень. Для відновлення постачання газу необхідно сплатити щонайменше 302 мільйони.

У "Донецькоблгазі" наголосили, що щодобове несанкціоноване споживання газу може завдавати державі збитків. Їхній розмір може сягати 150 мільйонів гривень щомісяця.



На Донеччині відключили газ / Офіційні документи

Запаси газу в Україні

Варто зауважити, що березень для газосховищ в Україні розпочинається з рекордними запасами. Там зберігається понад 18 мільярдів кубічних метрів природного газу.

Цей показник на 13% більший ніж впродовж цього переіоду у 2020 році. Крім цього, це також – найвищий рівнем наповнення сховищ, починаючи від 2011 року.