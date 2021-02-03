Масштабна аварія сталася на Запорізькій тепловій електростанції, яка є найбільшою ТЕС в Україні. Ввечері 3 лютого з невідомих причин зупинилися всі блоки станції.

Джерело: фейсбук Анатолія Анохіна, 24 канал За словами місцевого депутата Анатолія Анохіна, на ЗаТЕС стався аварійний скид пара. Через це в Енергодарі та Дніпрорудному та найближчих до них населених пунктах повністю зникли світло, зв'язок та інтернет. Також Енергодар окутав смердючий дим. За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту місто хотіли евакуювати. Новина доповнюється.