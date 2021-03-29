Через аварію низка потягів Укрзалізниці курсують із запізненням: перелік напрямків

Укрзалізниця попередила про затримку потягів через аварію "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя, яка сталася вдень 29 березня. Станом на вечір вдалося відновити рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром.

Як повідомив національний перевізник, поїзд №731 Запоріжжя – Київ вже вирушив із Запоріжжя і прямує із затримкою орієнтовно до 4 – 5 годин.

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Посадка на поїзд №731 у Дніпрі планується о 19:30. Тим часом пасажирів безкоштовно розмістили у залах очікування.

Також із запізненням прямують:

№070 Маріуполь – Львів;

№738 Запоріжжя – Київ;

№012 Новоолексіївка – Київ;

№010 Маріуполь – Київ;

№116 Бердянськ – Київ;

№088 Новоолексіївка – Ковель.

Час запізнення становить приблизно 1 – 2 години. Однак він може корегуватися.

Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості. Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеного комфорту на вокзалах,

– написали в УЗ.

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Аварія потяга Київ – Запоріжжя