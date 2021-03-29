Через аварію низка потягів Укрзалізниці курсують із запізненням: перелік напрямків
Укрзалізниця попередила про затримку потягів через аварію "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя, яка сталася вдень 29 березня. Станом на вечір вдалося відновити рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром.
Джерело:Укрзалізниця
Як повідомив національний перевізник, поїзд №731 Запоріжжя – Київ вже вирушив із Запоріжжя і прямує із затримкою орієнтовно до 4 – 5 годин.
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Посадка на поїзд №731 у Дніпрі планується о 19:30. Тим часом пасажирів безкоштовно розмістили у залах очікування.
Також із запізненням прямують:
- №070 Маріуполь – Львів;
- №738 Запоріжжя – Київ;
- №012 Новоолексіївка – Київ;
- №010 Маріуполь – Київ;
- №116 Бердянськ – Київ;
- №088 Новоолексіївка – Ковель.
Час запізнення становить приблизно 1 – 2 години. Однак він може корегуватися.
Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості. Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеного комфорту на вокзалах,
– написали в УЗ.
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Аварія потяга Київ – Запоріжжя
- 29 березня приблизно о 15:00 сталася аварія за участю потяга №732 Київ – Запоріжжя. Відомо, що з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда перебували 88 пасажирів.
- На щастя, ніхто з людей під час інциденту не постраждав. Укрзалізниця вже створила комісію, яка розслідуватиме причини сходу з рейок вагонів.
- За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати. Сталося це через пошкодження рейок.
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