Можливий масовий страйк: через 2 тижні Укрзалізниця зупинить всі перевезення
В Укрзалізниці через 2 тижні планують зупинити всі види перевезень. Це зроблять через проведення великого страйку, який пов'язують з розпачем працівників компанії.
Джерело:фейсбук Юлії Гришиної
Водночас в комісії щодо оцінки стану Укрзалізниці відзначили, що не тільки це є великою проблемою. Про це заявила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця" Юлія Гришина.
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Страйк із зупиненням перевезень
За її словами, трудовий колектив у відчаї. Тому можливий масштабний страйк.
Через 2 тижні планується великий страйк із зупиненням всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює,
– зазначила Гришина.
Вона відзначила, що двоє з трьох профспілок на засідання не з'явилися.
Засідання з питань Укрзалізниці / Фейсбук Юлії Гришиної
Що ще обговорювали на засіданні
Також обговорили незадовільний стан виконання запитів Тимчасової слідчої комісії. Тому ухвалили рішення запросити на наступне засідання керівників:
- Офісу Генпрокурора;
- Державного бюро розслідувань;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Служби безпеки України;
- Державної фіскальної служби;
- Національного антикорупційного бюро.
"Активна робота слідчої комісії продовжується. Мета нашої ТСК — досліджувати "внесок" кожного керівника УЗ, Наглядової ради та можливих контрагентів у доведення Укрзалізниці до критичного стану", – додала Гришина.
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