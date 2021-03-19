В Укрзалізниці через 2 тижні планують зупинити всі види перевезень. Це зроблять через проведення великого страйку, який пов'язують з розпачем працівників компанії.

Водночас в комісії щодо оцінки стану Укрзалізниці відзначили, що не тільки це є великою проблемою. Про це заявила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця" Юлія Гришина.

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Страйк із зупиненням перевезень

За її словами, трудовий колектив у відчаї. Тому можливий масштабний страйк.

Через 2 тижні планується великий страйк із зупиненням всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює,

– зазначила Гришина.

Вона відзначила, що двоє з трьох профспілок на засідання не з'явилися.



Засідання з питань Укрзалізниці / Фейсбук Юлії Гришиної

Що ще обговорювали на засіданні

Також обговорили незадовільний стан виконання запитів Тимчасової слідчої комісії. Тому ухвалили рішення запросити на наступне засідання керівників:

Офісу Генпрокурора;

Державного бюро розслідувань;

Міністерства внутрішніх справ;

Служби безпеки України;

Державної фіскальної служби;

Національного антикорупційного бюро.

"Активна робота слідчої комісії продовжується. Мета нашої ТСК — досліджувати "внесок" кожного керівника УЗ, Наглядової ради та можливих контрагентів у доведення Укрзалізниці до критичного стану", – додала Гришина.