В українських школах вчителі застерігають батьків від небезпеки через смертельний челендж "40 таблеток" у тікток. У чатах класні керівники розсилають важливу інформацію.

Про це журналістам розповіли батьки. Повідомлення приходять у вайбер в спільні чати.

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Вчителі передають застереження й поради, які озвучив Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

До уваги батьків! Небезпека в Інтернеті більша, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн,

– пише він.

Також Кулеба просить нагадати дітям про важливі правила користування інтернетом та соціальними мережами. Й не спілкуватися з незнайомцями та не повторювати дії, які пропонуються в мережі.

"Поясніть своїм дітям, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом – невідворотні наслідки в реальному житті", пише дитячий омбудсмен.

Скриншот з чату у вайбері

Смертельний челендж "40 таблеток" у тікток

Нагадаємо, що 16 лютого у Боярці (Київська область) померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин (аналог "Но-Шпи") – 7-класниці наковтались таблеток – по 40 штук. Подруга залишилась живою, але потрапила до лікарні.

Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.

Як з’ясувалось, таку "гру" дівчата побачили у соцмережі тікток.