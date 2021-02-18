Новий смертельний челендж з таблетками у Тік Ток: що відомо про "Дротаверин"

В Україні зростає кількість постраждалих від популярного тікток-челенджу з препаратом "Дротаверин". Підлітки випивають 40 таблеток та опиняються на лікарняних ліжках – у кращому випадку.

Початок смертельного челенджу у ТікТок "Випий 40 таблеток та...."

Вперше про дитячі ігри з препаратом-спазмолітиком в Україні заговорили 16 лютого.

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У ТікТоці набула популярності гра під гаслом "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Точна дата початку небезпечного челенджу наразі невідома. Однак саме 16 лютого на Київщині зафіксували першу жертву препарату "Дротаверин".

Що відомо про жертву челенджу з "Дротаверином"

На Київщині у місті Боярка дві подруги-ліцеїстки випили по 40 таблеток "Дротаверину".

Як наслідок, 13-річна дівчинка померла, її 12-річна подруга опинилася на лікарняному ліжку. На щастя, наразі життю постраждалої нічого не загрожує.

Згодом стало відомо, що подруги вирішили зіграти у популярну гру з тіктоку. Її завдання звучало доволі просто, однак смертельно: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Однокласники дівчат розповіли, що подруги купили препарат на перерві. Пішли до туалету, а вже звідти написали повідомлення, що вживають останню таблетку.

Внаслідок трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зокрема, розслідуватимуть доведення дівчат до самогубства.

Начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко розповіла: загибла та постраждала "не були схильні до самогубства, проблем у сім'ї та з однолітками не мали".

Що відомо про інших постраждалих від смертельного челенджу

В Умані на Черкащині двох школярок госпіталізували після отруєння "Дротаверином". На щастя, дівчата встигли випити лише по 10 таблеток. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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Що відомо про препарат "Дротаверин"

"Дротаверин" – спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ".

В українських аптеках його можна придбати без рецепта.

Одна таблетка "Дротаверину" містить 40 міліграмів дієвої речовини.

Допустима норма для дітей від 12 років – 160 міліграмів цієї речовини (4 таблетки).

В інструкції до "Дротаверину" мовиться, що передозування препаратом може призвести до смерті.

Ціна "Дротаверину" стартує від 21 гривні.

Що каже дитячий омбудсман

Зверніть увагу! Фахівці з кіберполіції розповіли, що наразі не виявили у ТікТоці смертельний челендж . Водночас вони продовжують перевіряти кожен усі факти.

Дитячий омбудсман Микола Кулеба попросив батьків уважніше ставитися до контенту, який їхні діти споживають в інтернеті. Небезпека у мережі є набагато реальнішою, аніж спершу може видатися.

Поясніть, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом – невідворотні наслідки в реальному житті,

– наголосив Кулеба.

Дитячий омбудсмен також назвав 2 головні правила безпеки в інтернеті:

Не спілкуватися з незнайомцями;

Не повторювати дії, які пропонуються в мережі;

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Що зараз відбувається у ТікТоці зі смертельним челенджем

Редакція 24 каналу спробувала знайти смертельний челендж у тіктоці. Однак наразі відео по грі "Випий 40 таблеток і подивись, що буде" немає. Водночас "експерти" з тіктоку продовжують радити "Дротаверин" як дешевший аналог "НОШ-ПИ".

Окрім того, у соцмережі публікують відео, які попереджують про небезпеку ігор з "Дротаверином".



Попередження про смертельний челендж / скриншот з тіктоку