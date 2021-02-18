Новий смертельний челендж з таблетками у Тік Ток: що відомо про "Дротаверин"
В Україні зростає кількість постраждалих від популярного тікток-челенджу з препаратом "Дротаверин". Підлітки випивають 40 таблеток та опиняються на лікарняних ліжках – у кращому випадку.
Джерело:24 канал
Початок смертельного челенджу у ТікТок "Випий 40 таблеток та...."
Вперше про дитячі ігри з препаратом-спазмолітиком в Україні заговорили 16 лютого.
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У ТікТоці набула популярності гра під гаслом "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".
Точна дата початку небезпечного челенджу наразі невідома. Однак саме 16 лютого на Київщині зафіксували першу жертву препарату "Дротаверин".
Що відомо про жертву челенджу з "Дротаверином"
На Київщині у місті Боярка дві подруги-ліцеїстки випили по 40 таблеток "Дротаверину".
Як наслідок, 13-річна дівчинка померла, її 12-річна подруга опинилася на лікарняному ліжку. На щастя, наразі життю постраждалої нічого не загрожує.
Згодом стало відомо, що подруги вирішили зіграти у популярну гру з тіктоку. Її завдання звучало доволі просто, однак смертельно: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".
Однокласники дівчат розповіли, що подруги купили препарат на перерві. Пішли до туалету, а вже звідти написали повідомлення, що вживають останню таблетку.
Внаслідок трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зокрема, розслідуватимуть доведення дівчат до самогубства.
Начальниця департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко розповіла: загибла та постраждала "не були схильні до самогубства, проблем у сім'ї та з однолітками не мали".
Що відомо про інших постраждалих від смертельного челенджу
В Умані на Черкащині двох школярок госпіталізували після отруєння "Дротаверином". На щастя, дівчата встигли випити лише по 10 таблеток. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
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Що відомо про препарат "Дротаверин"
- "Дротаверин" – спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ".
- В українських аптеках його можна придбати без рецепта.
- Одна таблетка "Дротаверину" містить 40 міліграмів дієвої речовини.
- Допустима норма для дітей від 12 років – 160 міліграмів цієї речовини (4 таблетки).
- В інструкції до "Дротаверину" мовиться, що передозування препаратом може призвести до смерті.
- Ціна "Дротаверину" стартує від 21 гривні.
Що каже дитячий омбудсман
Дитячий омбудсман Микола Кулеба попросив батьків уважніше ставитися до контенту, який їхні діти споживають в інтернеті. Небезпека у мережі є набагато реальнішою, аніж спершу може видатися.
Поясніть, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом – невідворотні наслідки в реальному житті,
– наголосив Кулеба.
Дитячий омбудсмен також назвав 2 головні правила безпеки в інтернеті:
- Не спілкуватися з незнайомцями;
- Не повторювати дії, які пропонуються в мережі;
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Що зараз відбувається у ТікТоці зі смертельним челенджем
Редакція 24 каналу спробувала знайти смертельний челендж у тіктоці. Однак наразі відео по грі "Випий 40 таблеток і подивись, що буде" немає. Водночас "експерти" з тіктоку продовжують радити "Дротаверин" як дешевший аналог "НОШ-ПИ".
Окрім того, у соцмережі публікують відео, які попереджують про небезпеку ігор з "Дротаверином".
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