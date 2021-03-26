Ми маємо бути готовими, – Загороднюк сказав, чи чекати від Путіна наступу на Україну

Джерело:24 канал
Україна чинить опір Росії та готується до повномасштабного наступу. Не обов'язково, що це може трапитись найближчим часом, однак до цього потрібно готуватись.
Тож президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження Стратегії воєнної безпеки в Україні. Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк пояснив, чому Росії не вигідний повномасштабний наступ.
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Він також наголосив, що військові загрози не обов'язково можуть реалізуватись завтра чи післязавтра. Україна має будувати свої спроможності, виходячи зі сценарію загроз. Найбільш серйозний сценарій – повномасштабний наступ.
Це не означає, що він відбудеться завтра, чи навіть через рік, чи 5. Однак ми маємо розвивати свої можливості, виходячи з того, що це потенційно реально
– наголосив Загороднюк.
Ексміністр оборони також додав, що Росію може спонукати до повномасштабного наступу тільки нераціональне мислення. Річ у тім, за його словами, що зараз Росії це цілком не вигідно. Він пояснив, чому:
"Тому для Росії зараз почати повномасштабну агресію – це просто отримати на себе весь світовий вплив. Економіка Росії це не витримає", – підсумував Загороднюк.
За його словами, сам документ чітко говорить про те, що Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв. Крім цього, Росію називають абсолютно чітким агресором і основною загрозою нашій воєнній безпеці.
В документі йдеться і про те, що Україна застосовуватиме як воєнні, так і невоєнні засоби для забезпечення безпеки. Тобто, до оборони можуть залучати не лише військові підрозділи, а й інші верстви суспільства.
"Тільки об'єднавши всю країну та суспільство до питань оборони, ми зможемо протистояти ворогу. Коли оборона буде питанням всієї країни ми будемо абсолютно непереможні", – наголосив Загороднюк.
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Джерело: пресслужба ОП