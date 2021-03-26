Україна чинить опір Росії та готується до повномасштабного наступу. Не обов'язково, що це може трапитись найближчим часом, однак до цього потрібно готуватись.

Тож президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження Стратегії воєнної безпеки в Україні. Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк пояснив, чому Росії не вигідний повномасштабний наступ.

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Про наступ Росії на Україну

Він також наголосив, що військові загрози не обов'язково можуть реалізуватись завтра чи післязавтра. Україна має будувати свої спроможності, виходячи зі сценарію загроз. Найбільш серйозний сценарій – повномасштабний наступ.

Це не означає, що він відбудеться завтра, чи навіть через рік, чи 5. Однак ми маємо розвивати свої можливості, виходячи з того, що це потенційно реально

– наголосив Загороднюк.

Чому ворогам це не вигідно: причини

Ексміністр оборони також додав, що Росію може спонукати до повномасштабного наступу тільки нераціональне мислення. Річ у тім, за його словами, що зараз Росії це цілком не вигідно. Він пояснив, чому:

по-перше, ми вже набагато сильніші, ніж були у 2014 році;

у 2014 році; по-друге, весь світ дивиться на цю війну і готовий застосувати найжорсткіші санкції, якщо побачить, що Росія наступає.

"Тому для Росії зараз почати повномасштабну агресію – це просто отримати на себе весь світовий вплив. Економіка Росії це не витримає", – підсумував Загороднюк.

Про новий документ щодо воєнної безпеки

За його словами, сам документ чітко говорить про те, що Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв. Крім цього, Росію називають абсолютно чітким агресором і основною загрозою нашій воєнній безпеці.

В документі йдеться і про те, що Україна застосовуватиме як воєнні, так і невоєнні засоби для забезпечення безпеки. Тобто, до оборони можуть залучати не лише військові підрозділи, а й інші верстви суспільства.

"Тільки об'єднавши всю країну та суспільство до питань оборони, ми зможемо протистояти ворогу. Коли оборона буде питанням всієї країни ми будемо абсолютно непереможні", – наголосив Загороднюк.

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Що відомо про Стратегію воєнної безпеки в Україні

Джерело: пресслужба ОП

Це перший подібний документ в нашій країні. В ньому чітко сказано, що Україна враховує усі ризики воєнної загрози з боку Росії та дисбаланс між нашими воєнними потенціалами.

Тож Стратегія передбачає відсіч та стримування противника від повномасштабного наступу, повернення окупованих територій під контроль українського уряду, захист суверенітету й територіальної цілісності України насамперед мирним шляхом.

Також реалізація Стратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і набуттю членства в НАТО.

Увага! Стратегія воєнної безпеки фактично замінює Воєнну доктрину, яку востаннє змінювали у 2015 році.