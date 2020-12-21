У Чехії до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який воював на Донеччині на боці окупантів. На Донбас 45-річний засуджений прибув ще у 2014 році.

Вирок вже набув чинності. Про це заявив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібехей, повідомляють Novinky.

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Чоловік воював на боці сепаратистів у боротьбі проти законної влади України. За свою активну роботу він навіть був нагороджений "за хоробрість",

– наголосив Ібехей.

Спершу засуджений був командиром бойової машини, а згодом став командиром збройної групи роти танкового полку у званні підполковника.

Суд у чеському місті Усті-над-Лабем відбувався заочно. Ібехей зауважив, що сьогодні засуджений за тероризм може і досі проживати на Сході України.

Зверніть увагу! Це вже не вперше у Чехії виносять вирок бойовикам, які брали участь у війні на Донбасі. Раніше до 3 років ув'язнення засудили Павла Кафку.