У Чехії засудили чоловіка, який воював на боці окупантів Донбасу
У Чехії до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який воював на Донеччині на боці окупантів. На Донбас 45-річний засуджений прибув ще у 2014 році.
Вирок вже набув чинності. Про це заявив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібехей, повідомляють Novinky.
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Чоловік воював на боці сепаратистів у боротьбі проти законної влади України. За свою активну роботу він навіть був нагороджений "за хоробрість",
– наголосив Ібехей.
Спершу засуджений був командиром бойової машини, а згодом став командиром збройної групи роти танкового полку у званні підполковника.
Суд у чеському місті Усті-над-Лабем відбувався заочно. Ібехей зауважив, що сьогодні засуджений за тероризм може і досі проживати на Сході України.
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