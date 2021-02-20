Чехія закликала Росію припинити окупацію Криму

Чехія засудила порушення Росією прав людини у Криму та закликала припинити окупацію. Чеські дипломати висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Чехія не визнає анексію українського півострова та разом з державами-членами ЄС і НАТО й іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства з нагоди 7-ї річниці окупації Криму.

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Росія у Криму порушує права людини

Дипломати звернули увагу на переслідування демократичних активістів, політично вмотивовані суди та цілеспрямоване придушення прав кримських татар та інших національних меншин.

"В окупованому Криму порушуються основні права людини та громадянина", – наголосили у міністерстві.

Чехія висловила підтримку суверенітету України

У МЗС додали, що мілітаризація Криму та обмеження вільного плавання у Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право та загрожують стабільності та безпеці в Європі.

Ми висловлюємо свою однозначну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. Чехія закликає Росію припинити порушення прав людини на півострові, звільнити політичних в'язнів з Криму, поважати міжнародне право та припинити окупацію української території,

– підсумували дипломати.

Окупація Криму Росією: коротко