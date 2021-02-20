Чехія закликала Росію припинити окупацію Криму
Чехія засудила порушення Росією прав людини у Криму та закликала припинити окупацію. Чеські дипломати висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Джерело:МЗС Чехії
Чехія не визнає анексію українського півострова та разом з державами-членами ЄС і НАТО й іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства з нагоди 7-ї річниці окупації Криму.
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Росія у Криму порушує права людини
Дипломати звернули увагу на переслідування демократичних активістів, політично вмотивовані суди та цілеспрямоване придушення прав кримських татар та інших національних меншин.
"В окупованому Криму порушуються основні права людини та громадянина", – наголосили у міністерстві.
Чехія висловила підтримку суверенітету України
У МЗС додали, що мілітаризація Криму та обмеження вільного плавання у Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право та загрожують стабільності та безпеці в Європі.
Ми висловлюємо свою однозначну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. Чехія закликає Росію припинити порушення прав людини на півострові, звільнити політичних в'язнів з Криму, поважати міжнародне право та припинити окупацію української території,
– підсумували дипломати.
Окупація Криму Росією: коротко
- Взимку 2014 року в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу. Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати окупацію Криму. Провідні країни світу запровадили санкції проти держави-окупанта.
- В Україні розробляють план деокупації, його називають Кримська платформа.
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