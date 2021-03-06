Через підозру у кіберзлочинності: Чехія екстрадувала до США двох українців

Уряд Чехії на початку березня 2021 року екстрадував двох громадян України до Сполучених Штатів Америки. Їх підозрюють у кіберзлочинах та відмиванні грошей.

За версією слідства, українці входили до організованої групи кіберзлочинців. Про це повідомили у чеському Національному центрі по боротьбі з організованою злочинністю.

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На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності та відмиванні грошей. За версією слідства, вони входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах,

– зазначено у повідомлені.

У відомстві додали, що, ймовірно, українців затримали ще у лютому 2020 року, а тепер передали уряду США. Групу злочинців чеські правоохоронці виявили спільно з Федеральним бюро розслідувань США.

За скоєний злочин чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі.