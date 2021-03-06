Уряд Чехії на початку березня 2021 року екстрадував двох громадян України до Сполучених Штатів Америки. Їх підозрюють у кіберзлочинах та відмиванні грошей.

За версією слідства, українці входили до організованої групи кіберзлочинців. Про це повідомили у чеському Національному центрі по боротьбі з організованою злочинністю.

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На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності та відмиванні грошей. За версією слідства, вони входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах,

– зазначено у повідомлені.

У відомстві додали, що, ймовірно, українців затримали ще у лютому 2020 року, а тепер передали уряду США. Групу злочинців чеські правоохоронці виявили спільно з Федеральним бюро розслідувань США.

За скоєний злочин чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі.

До слова, український апеляційний суд скасував вирок про екстрадицію до США військового Ленга. Американець був добровольцем "Правого сектору" та воював на Донбасі на боці української армії. Згідно з законодавством США, чоловікові загрожувала страта.