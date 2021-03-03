Чаювання у Хмельницькому: КСУ розгляне порушення карантину Зеленським

Джерело:Конституційний Суд
Конституційний Суд 4 березня розгляне справу про порушення карантину президентом Володимиром Зеленським. Його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Зеленський ще у червні приїхав до Хмельницького та з делегацією попив кави у кафе. Однак тоді закладам було заборонено приймати відвідувачів.
Читайте також Зеленський під час карантину влаштував вечірку до свого дня народження, – "Схеми"
Суд на відкритій частині пленарного засідання розгляне зазначену справу.
Перед тим Верховний Суд звернувся до КСУ з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 105 Конституції. Мовиться, що президент має право недоторканності під час виконання повноважень.