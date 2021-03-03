Конституційний Суд 4 березня розгляне справу про порушення карантину президентом Володимиром Зеленським. Його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Зеленський ще у червні приїхав до Хмельницького та з делегацією попив кави у кафе. Однак тоді закладам було заборонено приймати відвідувачів.

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Що відомо про майбутнє засідання

Суд на відкритій частині пленарного засідання розгляне зазначену справу.

Перед тим Верховний Суд звернувся до КСУ з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 105 Конституції. Мовиться, що президент має право недоторканності під час виконання повноважень.

Що цьому передувало