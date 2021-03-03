Чаювання у Хмельницькому: КСУ розгляне порушення карантину Зеленським
Конституційний Суд 4 березня розгляне справу про порушення карантину президентом Володимиром Зеленським. Його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Джерело:Конституційний Суд
Зеленський ще у червні приїхав до Хмельницького та з делегацією попив кави у кафе. Однак тоді закладам було заборонено приймати відвідувачів.
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Що відомо про майбутнє засідання
Суд на відкритій частині пленарного засідання розгляне зазначену справу.
Перед тим Верховний Суд звернувся до КСУ з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 105 Конституції. Мовиться, що президент має право недоторканності під час виконання повноважень.
Що цьому передувало
- Зеленський з іншими посадовцями посидів в приміщенні кафе, але відвідувачі тоді могли перебувати тільки на літніх терасах у кількості не більше 4 людей.
- Суд у Хмельницькому оштрафував всіх високопосадовців, крім Зеленського, за порушення карантину. Щодо глави держави звернулись за роз'ясненням до КСУ.
- Тоді президент заявив, що самостійно заплатив штраф, тобто без рішення суду.
- У листопаді 2020 року КСУ відкрив конституційне провадження у справі щодо притягнення Зеленського до адміністративної відповідальності.
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