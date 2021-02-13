Частково закрите засідання РНБО: у Зеленського пояснили, чому його скликають

Джерело:Офіс Президента
Засідання РНБО відбудеться 19 лютого в приміщенні Офісу Президента в Києві. І частину питань на ньому розглянуть у закритому режимі. У Зеленського необхідність заходу пояснили тим, що суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.
Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розпочати підготовку засідання. За словами очільника держави, загрози національній безпеці держави, які слід усунути, вимагають обов'язкових жорстких рішень.
До теми Зеленський скликає засідання РНБО, але частина буде закритою: для чого
У Зеленського зауважили: в період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладали.
Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії,
– підкреслюють в ОПУ.
Водночас для Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов'язку президента із забезпечення національної безпеки держави.
"Рішення, які ухвалюють в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки та оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави", – констатували в президентському Офісі.Зауважимо! Під час попереднього засідання РНБО застосували санкції проти нардепа та соратника Медведчука Тараса Козака. Ці обмеження стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Останні власне і пов'язують із кумом Путіна.