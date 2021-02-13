Частково закрите засідання РНБО: у Зеленського пояснили, чому його скликають

Засідання РНБО відбудеться 19 лютого в приміщенні Офісу Президента в Києві. І частину питань на ньому розглянуть у закритому режимі. У Зеленського необхідність заходу пояснили тим, що суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розпочати підготовку засідання. За словами очільника держави, загрози національній безпеці держави, які слід усунути, вимагають обов'язкових жорстких рішень.

До теми Зеленський скликає засідання РНБО, але частина буде закритою: для чого

Що ще кажуть в Офісі Президента про засідання РНБО

У Зеленського зауважили: в період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладали.

Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії,

– підкреслюють в ОПУ.

Водночас для Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов'язку президента із забезпечення національної безпеки держави.

"Рішення, які ухвалюють в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки та оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави", – констатували в президентському Офісі.

Про яку загрозу нацбезпеці може мовитися

У лютому ситуація на Донбасі серйозно загострилися – спершу було багато поранених, а трохи згодом почалися перші втрати.

Загалом упродовж місяця загинули щонайменше 5 українських воїнів. Для порівняння: в січні пішли з життя троє.

Лише за добу 11 лютого Україна втратила двох воїнів – Олександра Глушка та Владислава Лященка.

Крім того, наступного дня біля Павлополя на Донеччині підірвався ще один український військовий. На щастя, він вижив і зараз лікарі борються за його життя.

Додамо, що під час останніх трагедій на Донбасі перебували президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, коментуючи зрив перемир'я, наголосив, що на постріли треба відповідати пострілами.

Цю думку підтримав Зеленський. Під час робочої поїздки на передову він заявив, що військові мають наказ, тому при пострілах снайперів вони мають давати відповідь.