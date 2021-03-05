Гончарук заявив, що часткова причина його відставки – конфлікт з Коломойським

Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що пішов у відставку частково саме через конфлікт з Ігорем Коломойським. Також Гончарук, який проживає зараз у США, зауважив, що зустрічався з багатьма людьми причетними до розслідування діяльності Коломойського.

Про це Гончарук повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Коментар колишній прем'єр давав зі США з допомогою відеозв'язку.

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В Україні є багато людей, які тиснуть на уряд

Це (конфлікт з Коломойським – 24 канал) – не єдина причина. Ще раз повторюю – питання не в Коломойському. В Україні багато людей, багато великого бізнесу, які вважають, що мають право впливати на уряд, тиснути на уряд, намагатись поставити своїх людей на державні компанії,

– зауважив Гончарук.

Колишній прем'єр наголосив, що Коломойський був лише одним з тих, хто "не був щасливий від його роботи". Гончарук зауважив, що санкції проти Коломойського – це не рішення суду, це політика США. Санкції повинні сприйняти, як сигнал, усі, хто поводить себе в Україні аналогічно, як Коломойський.

Гончарук бачився з Коломойським особисто

Гончарук підтверджує, що з Коломойським зустрічався особисто, як і з іншими українськими олігархами.

Я жодного разу в них нічого не прохав. Всі зустрічі відбувалися в будівлі уряду і щоб донести до них позицію: великий бізнес має бути окремо від держави,

– пояснив Гончарук.

Також ексглава уряду додав, що на нього не тиснули, проте щодо його підлеглих такі спроби були.

Що відомо про санкції проти Коломойського:

Державний департамент США оголосив про санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Відтепер йому заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Також санкції стосуються і родини бізнесмена – його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.

Підстава для санкцій – діяльність Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках.

Коломойському закидають причетність до масштабної корупції.

Гончарук був першим прем'єром за президентства Володимира Зеленського. Обіймав посаду з серпня 2019 про березень 2020. У вересні 2020 року переїхав у США



Коротко про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу