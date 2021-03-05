Гончарук заявив, що часткова причина його відставки – конфлікт з Коломойським

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що пішов у відставку частково саме через конфлікт з Ігорем Коломойським. Також Гончарук, який проживає зараз у США, зауважив, що зустрічався з багатьма людьми причетними до розслідування діяльності Коломойського.
Про це Гончарук повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Коментар колишній прем'єр давав зі США з допомогою відеозв'язку.
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Це (конфлікт з Коломойським – 24 канал) – не єдина причина. Ще раз повторюю – питання не в Коломойському. В Україні багато людей, багато великого бізнесу, які вважають, що мають право впливати на уряд, тиснути на уряд, намагатись поставити своїх людей на державні компанії,
– зауважив Гончарук.
Колишній прем'єр наголосив, що Коломойський був лише одним з тих, хто "не був щасливий від його роботи". Гончарук зауважив, що санкції проти Коломойського – це не рішення суду, це політика США. Санкції повинні сприйняти, як сигнал, усі, хто поводить себе в Україні аналогічно, як Коломойський.
Гончарук підтверджує, що з Коломойським зустрічався особисто, як і з іншими українськими олігархами.
Я жодного разу в них нічого не прохав. Всі зустрічі відбувалися в будівлі уряду і щоб донести до них позицію: великий бізнес має бути окремо від держави,
– пояснив Гончарук.
Також ексглава уряду додав, що на нього не тиснули, проте щодо його підлеглих такі спроби були.Зверніть увагу! Гончарук був першим прем'єром за президентства Володимира Зеленського. Обіймав посаду з серпня 2019 про березень 2020. У вересні 2020 року переїхав у США.
Коротко про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу