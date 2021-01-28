Жовтий рівень небезпеки: частину Волині та Рівненщини може затопити через підвищення рівня води
На території Волинської та Рівненської областей 28 січня слід очікувати підвищення рівня води на річках в басейні Прип'яті. Через таку ситуацію ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки.
Джерело: ДСНС
Вода підніметься на 0,1 – 0,5 метра з поступовим руйнуванням льодового покриву та подальшим затопленням заплавних територій. Рятувальники посилаються на дані Укргідрометцентру.
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Де слід очікувати затоплення
Волинська область
- Ратнiвський район,
- Любешiвський район.
Рівненська область
- Зарічанський район.
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