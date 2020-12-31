Пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць в українських поїздах, які виконають рейси в новорічну ніч. Загалом у святкову добу курсуватимуть 60 потягів.

Найпопулярнішим у час новорічних свят традиційно є західний напрямок. Про це повідомляють на сайті Укрзалізниці.

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Загалом у святкову добу 1 січня 2021 року курсуватимуть 60 пасажирських поїздів.

Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць у поїзди, які виконають рейси в новорічну ніч,

– йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також нагадали, що додатково призначили 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.

До слова, першу ніч 2020 року в українських потягах провели майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсували 126 поїздів.

Важливо! Під час запланованого на 8 – 24 січня 2021 року посилення карантинних заходів поїзди продовжать курсувати. В Укрзалізниці обіцяють, що в них будуть забезпечені "все протиепідемічні заходи безпеки пасажирів".