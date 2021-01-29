Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська взяла участь у засіданні "Люблінського трикутника" 29 січня. Вона висловила своєї бачення ситуації у Білорусі та пояснила, чого очікує від міжнародної спільноти.

Джерело: 24 канал

Люблінський трикутник без Білорусі є трохи неповним. Таку думку під час брифінгу 29 січня висловив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Важливо Зустріч "Люблінського трикутника": про що домовились сторони

"Ми б хотіли, аби зрештою демократична Білорусь приєдналася та перетворила Люблінський трикутник на Люблінський квадрат. Але час для цього ще не настав", – підкреслив він.

Криза у Білорусі має вплив не лише на двосторонні відносини країни з сусідами, але й на ситуацію у регіоні загалом. Саме тому розмова з Тихановською відбулася у регіональному форматі,

– розповів Кулеба.

Й запевнив, що Україна послідовно підтримує білоруський народ у його боротьбі за демократичні перетворення. "Нам всім добре відома позиція Лукашенка. Тепер ми почули думку протилежної сторони", – зауважив він.

Про діалог з Лукашенком

Кулеба наголосив, що "Люблінський трикутник" готовий до розмови з Лукашенком. Адже Україна, Польща та Литва ще від початку кризи у Білорусі запропонували свої послуги для сприяння та виходу Білорусі на демократичний вектор розвитку.

Ніхто ні від кого не закривається. Але якщо розмовляти – то має бути взаємна повага. І лише тоді, якщо білоруська сторона дійсно цього захоче. Нав'язуватися не будемо, але ми відкриті до спілкування,

– наголосив міністр.

"Все, що може зараз допомогти припинити насильство у Білорусі та забезпечити там демократичні трансформації, є предметом для розмови, до якої ми готові", – запевнив він.

Й зазначив, що 29 січня міністри закордонних справ обговорили те, що робить кожна країна для підтримки білоруського народу. І будуть й надалі обмінюватися своїм досвідом та синхронізувати певні кроки.

Довідка. "Люблінський трикутник" – це платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною.