Законопроєкт про скасування переведення годинників Верховна Рада у першому читанні вже підтримала. Але до другого читання у документ можуть ввести нову цікаву норму.

Мовиться про надання повноважень органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати час початку та закінчення робочого дня. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

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На літній та зимовий час в Україні годинники невдовзі можуть припинити переводити. Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроєкт – під номером 4201 – у першому читанні (277 – за, проти не голосував ніхто).

Руслан Стефанчук наголосив: у переведенні годинників на літній чи зимовий час потреби немає, а корисність, або доцільність чи економічність таких дій так ніхто й не довів.

Місцева влада може отримати цікаві повноваження щодо часу

До другого читання законопроєкт 4201 можуть доповнити. Наприклад, новою нормою може стати, за словами Стефанчука, запровадження певних особливостей у формуванні графіка робочого дня у регіонах.

Між першим та другим читанням, думаю, з'явиться норма – ми будемо її ініціювати, – що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть встановлювати особливості початку робочого дня,

– розповів перший віцеспікер.

Місцева влада, "якщо побачить, що є розрив у часі, то зможе встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на пів години пізніше чи раніше починатися".

Та важливо розуміти, що за будь-яких умов не мовиться про якийсь "регіональний час". На всій території України діятиме єдиний час – київський.

Коротко про переведення годинників в Україні та світі

Нагадаємо, ідея переведення годинників існує ще з кінця XVIII століття. Обгрунтовували його спершу бажанням не марнувати денне світло, потім – потребою економити електроенергію. Щодо України:

Переведення годинників на нашій території з'явилося на початку ХХ століття.

Зараз це роблять згідно з постановою уряду 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Станом на 2021 рік цю функцію досі щорічно виконують у 60 країнах.

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