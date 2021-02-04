Чарльз Ліндберг увійшов в історію як перший пілот, який підкорив Атлантику. Після польоту тривалістю понад 33 години льотчик прославився на увесь світ, проте впродовж життя його спіткала не одна трагедія.

Джерело: "Одна історія" на 24 каналі

Чарльз Ліндберг народився 4 лютого 1902 року у сім'ї шведських емігрантів у Детройті, штат Мічиган. У юному віці йому довелося кілька разів змінити школу, оскільки після розлучення батьків, вони з матір'ю часто переїжджали.

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Що відомо про Ліндберга

Хлопець з дитинства цікавився технікою і транспортними засобами, тому з часом перетворив це захоплення на професію. Він вступив до Вісконсинського університету в Медісоні на факультет інженерної механіки. Там Чарльз захопився льотною справою і невдовзі подався на двомісячні курси пілотування.



Чарльз Ліндберг / Скриншот з відео

Отримавши посвідчення пілота, хлопець закінчив ще й курси парашутистів й у 1923 році придбав свій перший літак. На ньому Ліндберг вправлявся у майстерності пілотування і тренувався в польотах на дальні дистанції. Проте досвіду йому все-таки забракло, тож свій перший повітряний транспортний засіб хлопець розбив доволі швидко.

Наступного року Ліндберг почав відвідувати курси військових пілотів, які тривали впродовж року. Після їхнього завершення він отримав звання молодшого лейтенанта запасу.

У 1925 році Чарльзу вдалося влаштуватися на роботу за покликом серця. Він став пілотом компанії поштових перевезень міста Сент-Луїс у штаті Міссурі. Попри численні інциденти під час перельотів, там Ліндбергу вдалося набратися досвіду.

Рекордний політ Ліндберга

Вже через 2 роки Ліндберг вирішив, що готовий встановити рекорд і взяти участь в оголошеному задовго до цього конкурсі. Його вигадав ще у 1919 році нью-йоркський бізнесмен Раймон Ортеґі. Він пообіцяв грошову нагороду у розмірі 25 тисяч доларів США тому, хто здійснить переліт з Нью-Йорка в Париж без жодної допоміжної посадки.



Ліднберг в літаку / Скриншот з відео

Багато вправних пілотів намагалися виконати умови конкурсу, проте за 8 років від його оголошення це так нікому й не вдалося. 6 льотчиків під час таких спроб навіть зустріли свою смерть.

Випробувати вдачу вирішив і Ліндберг. Заручившись підтримкою декількох підприємців із Сент-Луїса й позичивши в банку 15 тисяч доларів, Чарльз замовив для себе спеціальний одномоторний, одномісний літак.

Довідка. Моноплан під назвою "Дух Сент-Луїса" збудували за рекордні 2 місяці. Вже 10 травня 1927 року Ліндберг випробував його під час перельоту із Сан-Дієго в Нью-Йорк.

На рекордний політ чоловік наважився вже через 10 днів і 20 травня вранці він вилетів з Лонг-Айленда. Попри те, що пілот ледь не зазнав аварії під час злету, оскільки літак був перенавантажений пальним, а також попри складні умови тривалого перельоту, ввечері наступного дня Ліндберг успішно здійснив посадку в паризькому аеропорту Ле Бурже.

За вдалий трансатлантичний переліт пілот, окрім грошової винагороди, отримав відзнаку у вигляді Хреста льотних заслуг, а також медаль Пошани та медаль Конгресу.

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Того ж року Ліндберг проявив себе як письменник. Він видав свою першу книгу під назвою "Ми", в якій описав організацію рекордного польоту. Надалі весь свій час пілот присвячував популяризації авіації.



Книга Ліндберга "Ми" / Скриншот з відео

Горе в житті пілота

Ліндберг безтурботно насолоджувався світовою популярністю, поки його сім'ю не спіткало велике горе. У 1932 році викрали його сина, якому було 1,5 року. Батькам висунули вимогу – заплатити викуп у розмірі 50 тисяч доларів. Однак після виконання умови сина так і не повернули.

Тіло хлопчика знайшли аж через 10 тижнів, а експертиза встановила, що насправді сина Ліндберга вбили через декілька годин після викрадення. Причетного до злочину знайшли й покарали. Втім, через підвищену увагу суспільства до родини та пережиту трагедію, Ліндберги вирішили змінити місце проживання і переїхали до Європи.

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З початком Другої світової війни Ліндберг став завзятим активістом та одним з противників вступу США у війну. Він навіть подав у відставку з військової служби. Бажання повернутися у військово-повітряні сили в пілота виникло після звістки про напад на Перл-Гарбор, але Рузвельт відхилив його заяву.

Ліндбергу вдалося поновитися на службі лише у 1954 році за президентства Дуайта Ейзенхауера. Незадовго до цього він видав свою біографію під однойменною назвою знаменитого літака "Дух Сент-Луїса", завдяки якій став лауреатом Пулітцерівської премії.



Ліндберг з дружиною / Скриншот з відео

Решту свого життя легендарний пілот присвятив улюбленій справі та вирішенню екологічних проблем. Його турбував стан навколишнього середовища як у рідній, так і в далеких країнах.

Останні роки Чарльз Ліндберг прожив у своєму будинку на Гаваях, де й помер від лімфоми 26 серпня 1974 року. Він завжди наголошував, що технічний прогрес – не головне й потрібно знаходити баланс з природою.