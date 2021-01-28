Бюро економічної безпеки в Україні: для чого потрібен орган і як працюватиме

В Україні хочуть створити Бюро економічної безпеки, яке займатиметься лише фінансовими злочинами. Нардепи планують розглянути законопроєкт у другому читанні 28 січня.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт хотіли ухвалити ще у 2020 році, але тоді у Раді не знайшлось достатньої кількості голосів. Документ доопрацьовували в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Цікаво Референдумам бути: що цей закон дає українцям та які є нюанси

Як зазначила нардепка від партії "Голос" Галина Васильченко, деяка група політсили "Слуга народу" блокувала та пропонувала залишити частину економічних функцій СБУ та податкової міліції. Однак тоді, запевнила Васильченко, законопроєкт втратив би сенс прийняття.

Якщо законопроєкт буде прийнятий у тому вигляді, в якому його виносять у сесійну залу, тоді ми зможемо позбутися економічних паразитів, які заважають розвитку бізнесу і дуже часто перевищують свої повноваження і "кошмарять" бізнес,

– наголосила нардепка.

За словами Васильченко, Україна потребує розвитку бізнесу, залучення інвестицій, а тому такий законопроєкт є дуже актуальним.

Як обиратимуть очільника органу

Васильченко розповіла, що буде створена комісія, куди входитимуть представники від комітету і Кабміну. Це питання викликало багато дискусій у Раді.

Наш комітет подавав пропозиції, аби до конкурсної комісії також були залучені представники міжнародних донорів, які протягом останніх років допомагають Україні у боротьбі з корупцією. На жаль, ця пропозиція не була врахована,

– сказала Васильченко.

Це питання ще обговорюватимуть, адже у Раді є відповідна поправка.

Зверніть увагу У Раді хочуть змінити голову аграрного комітету: яка причина

Скільки людей входитиме у Бюро

Документ передбачає, що у Бюро працюватиме 4 тисячі осіб. "До податкової міліції, яка зараз ще діє, входить 4,5 тисячі людей. Це теж було одне з важливих пунктів (кількість людей – 24 канал). Наша фракція подавала, щоб було не більше ніж 3 тисячі", – зазначила Васильченко.

Вона додала, що 4 тисячі – це точно надто багато. Однак це питання теж ще обговорюватимуть.

Функції Бюро економічної безпеки