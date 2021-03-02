Тепличні умови закінчаться: як Україна виконує бюджет-2021
Лютий закінчився, є остання звітність – можемо вже зафіксувати певні проблеми з виконанням бюджету 2021 року.
Джерело:фейсбук Павла Кухти
З доходами (поки що) все гаразд – план за лютий податкова та митниця виконали на 101,9% (за січень-лютий взагалі 104,2%). Основне перевиконання все ще забезпечує податкова (103,2% за лютий), але митниця в останні місяці, принаймні, більш-менш стабільно виконує план (100,7% за лютий). Порівняно з тим, яка вакханалія відбувалася на митниці влітку-восени минулого року – це вже добре.
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Не все барвисто: яка ситуація із залученням запозичень
А от із залученням запозичень до державного бюджету знову великі проблеми. План за січень лютий виконано лише на 68,6%, залучено 74,3 мільярди гривень з планових 108,3 мільярдів гривень. В січні виконання плану по запозиченнях було взагалі менше 50% – 13,3 мілярда гривень з 27,9 мілярдів гривень. В лютому план виконали "аж" на 75% – 61 мільярд гривень з 80,4 мільярда гривень.
Звичайно, це ще далеко да антирекорду нинішнього Кабміну часів листопада минулого року – тоді план фінансування за січень-листопад 2020 було виконано (якщо це слово тут підходить) на 37,4%. Ситуацію врятувало в грудні "зовнішнє управління", коли після неофіційної відмашки від МВФ донори надали нам близько 2 мільярдів доларів та, таким чином, розблокували доступ до фінансових ринків.
Власне, в цьому проблема нинішнього року і полягатиме. Поки що Кабмін цілком може плисти по течії: пікові виплати за зовнішнім боргом будуть аж у вересні, пікові видатки державного бюджету взагалі в грудні.
Перші пів року цілком можна фінансувати планові видатки навіть провалюючи план по запозиченнях та не співпрацюючи з МВФ. Але з середини року ці тепличні умови, найімовірніше, закінчаться. А, якщо співпрацю з МВФ не буде відновлено до осені, – Кабмін цілком може повторити минулорічний антирекорд із фінансування державного бюджету. А з ним – і торішню бюджетну кризу, із зупинками платежів Казначейства, "картотекою" і всім тим, чим нас минулого року здивував уряд.
Що робити?
Звичайно, найперше необхідно забезпечити ефективну співпрацю з МВФ. Адже без неї план з фінансування точно знову буде завалений.
А це означає, щонайменше:
- повноцінну судову реформу з набором до вищих судових органів комісією з реально незалежними міжнародними експертами;
- відновлення повноцінної кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях;
- забезпечення незалежності керівництва НАБУ;
- скасування регулювання цін на газ;
- демонстрацію хоча б якогось плану подолання високих бюджетних дефіцитів, до яких повернув країну нинішній Кабмін своїм бюджетом на цей рік.
Втім, можливо варто використати нинішній момент і для того, щоб замислитися над ситуацією трохи глибше. Пропрацювавши на різних позиціях в трьох останніх урядах, зараз я маю стійке відчуття "дежавю". Останні роки уряду Гройсмана політичну та економічну ситуацію в країні можна було прогнозувати, просто знаючи, в який момент закінчаться гроші та виникне критична потреба виконувати умови МВФ.
Через цю постійну невизначеність так і не відбулося серйозної зміни у ставленні інвесторів до України, а енергія, яку б можна було використати для реформ та розбудови прийнятного інвестиційного клімату, пішла на вічне гасіння бюджетної пожежі.
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Тодішній уряд працював краще за чинний Кабмін, але й це не допомогло в такій патовій ситуації. Єдиний вихід з порочного кола – розірвати його. Стабілізувати бюджетну ситуацію, забезпечити співробітництво з МВФ (з прицілом на те, щоб нарешті перестати бути вічним "клієнтом" Фонду) та зосередитися на системних реформах, які перетворять Україну з пострадянської на європейську країну. Лише так можна досягти успіху, пливучи ж за течією можна приплисти лише до розбитого корита.
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