Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що у політсилі кількість парламентарів, що діють на користь певних олігархів, – цілком допустима. У попередніх скликаннях Ради начебто таких політиків було значно більше.

Джерело: "Новое время"

В інтерв'ю Корнієнко зазначив, що журналістські розслідування на цю тему переважно стосуються 20 – 30 нардепів.

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Це нормальний показник для парламенту

До того ж, наголосив голова партії, ці парламентарі, як правило, належать до двох різних груп водночас.

Тому якщо 10% або 20% фракції потрапляють в подібні розслідування, то це нормальний показник для парламенту. Бувало і побільше точно, в минулих скликаннях точно було більше. Це якщо так казати загалом,

– сказав Корнієнко.

На думку політика, усі депутати від "Слуги народу" є самостійними та свідомими, і діють, дослухаючись до фракції та президента Зеленського.

Скільки нардепів підконтрольні Ахметову та Коломойському

Зазначимо, що раніше розслідування щодо впливу олігархів на українських нардепів оприлюднили у Bihus.info. Згідно з даними журналістів, під контролем Ігоря Коломойського – близько 70 парламентарів, у Ріната Ахметова – пів сотні "стабільних" парламентарів, проте на голосуваннях ця кількість може наблизитись до 100.



Найбільше "ахметівців" – саме у "Слузі народу". Щодо Коломойського, то у нього 2 групи у Раді – "За майбутнє" та лояльні нардепи з президентської політсили.