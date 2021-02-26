Стерненко – "агент СБУ": Баканов прокоментував чутки

Після вироку Сергію Стерненку в справі про буцімто викрадення людини у 2015 році з'явилася інформація, начебто активіст був раніше був агентом СБУ й вдався до цього саме за дорученням керівництва Служби. Цю інформацію прокоментував чинний очільник спецслужби Іван Баканов.

Спершу керівник Служби безпеки України наголосив, що Сергій Стерненко – "можливо, проходить у цій справі як агент СБУ".

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Те, що в нас відбувається в студії – більше для людей, які нас дивляться. Тому ми повинні вийти з однозначною позицією. Тому я вимушений надати цю відповідь. Пан Стерненко ніколи не був агентом СБУ за моєї каденції,

– запевнив Іван Баканов.

Ба більше, керівник Служби заявив, що в жодних облікових записах СБУ немає Сергія Стерненка як агента.

Цю теорію зокрема поширив журналіст Володимир Бойко. Він заявив, буцімто Сергій Стерненко раніше був агентом Департаменту захисту національної державності СБУ.

Ба більше, за словами журналіста, "активіст і справді викрав людину", а робив це саме за вказівкою керівництва Департаменту.

Щодо того, чому ж СБУ не заступилося за "свого агента" Володимир Бойко заявив, буцімто Сергій Стерненко "не зберіг вірність Службі безпеки".

Справа Сергія Стерненка: коротко

Ця справа стосується буцімто викрадення Сергія Щербича у 2015 році. Останній був членом партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова, куди перейшов з проросійської "Родіни". На момент можливого викрадення він був членом однієї з райрад на Одещині.

Справу розслідували майже 6 років, і вона вже давно зникла з публічного обговорення. Так було до 23 лютого 2021 року, поки суд не засудив у ній Сергія Стерненка й Руслана Демчука на 7 років і 3 місяці.

Вирок Сергію Стерненку через "викрадення людини" / Інфографіка 24 каналу