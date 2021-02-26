Стерненко – "агент СБУ": Баканов прокоментував чутки

Джерело:"Право на владу"
Після вироку Сергію Стерненку в справі про буцімто викрадення людини у 2015 році з'явилася інформація, начебто активіст був раніше був агентом СБУ й вдався до цього саме за дорученням керівництва Служби. Цю інформацію прокоментував чинний очільник спецслужби Іван Баканов.
Спершу керівник Служби безпеки України наголосив, що Сергій Стерненко – "можливо, проходить у цій справі як агент СБУ".
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Те, що в нас відбувається в студії – більше для людей, які нас дивляться. Тому ми повинні вийти з однозначною позицією. Тому я вимушений надати цю відповідь. Пан Стерненко ніколи не був агентом СБУ за моєї каденції,
– запевнив Іван Баканов.
Ба більше, керівник Служби заявив, що в жодних облікових записах СБУ немає Сергія Стерненка як агента.
Ця справа стосується буцімто викрадення Сергія Щербича у 2015 році. Останній був членом партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова, куди перейшов з проросійської "Родіни". На момент можливого викрадення він був членом однієї з райрад на Одещині.
Справу розслідували майже 6 років, і вона вже давно зникла з публічного обговорення. Так було до 23 лютого 2021 року, поки суд не засудив у ній Сергія Стерненка й Руслана Демчука на 7 років і 3 місяці.