Стерненко – "агент СБУ": Баканов прокоментував чутки
Після вироку Сергію Стерненку в справі про буцімто викрадення людини у 2015 році з'явилася інформація, начебто активіст був раніше був агентом СБУ й вдався до цього саме за дорученням керівництва Служби. Цю інформацію прокоментував чинний очільник спецслужби Іван Баканов.
Джерело:"Право на владу"
Спершу керівник Служби безпеки України наголосив, що Сергій Стерненко – "можливо, проходить у цій справі як агент СБУ".
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Те, що в нас відбувається в студії – більше для людей, які нас дивляться. Тому ми повинні вийти з однозначною позицією. Тому я вимушений надати цю відповідь. Пан Стерненко ніколи не був агентом СБУ за моєї каденції,
– запевнив Іван Баканов.
Ба більше, керівник Служби заявив, що в жодних облікових записах СБУ немає Сергія Стерненка як агента.
Стерненко – "агент СБУ"
- Цю теорію зокрема поширив журналіст Володимир Бойко. Він заявив, буцімто Сергій Стерненко раніше був агентом Департаменту захисту національної державності СБУ.
- Ба більше, за словами журналіста, "активіст і справді викрав людину", а робив це саме за вказівкою керівництва Департаменту.
- Щодо того, чому ж СБУ не заступилося за "свого агента" Володимир Бойко заявив, буцімто Сергій Стерненко "не зберіг вірність Службі безпеки".
Справа Сергія Стерненка: коротко
Ця справа стосується буцімто викрадення Сергія Щербича у 2015 році. Останній був членом партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова, куди перейшов з проросійської "Родіни". На момент можливого викрадення він був членом однієї з райрад на Одещині.
Справу розслідували майже 6 років, і вона вже давно зникла з публічного обговорення. Так було до 23 лютого 2021 року, поки суд не засудив у ній Сергія Стерненка й Руслана Демчука на 7 років і 3 місяці.
Вирок Сергію Стерненку через "викрадення людини" / Інфографіка 24 каналу
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