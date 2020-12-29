Слідчі зранку 29 грудня, ймовірно, прийшли з обшуками до будинку екснардепа Максима Микитася. Справа нібито стосується викрадення людини.

Микитасю не пред'явили підозри. Також його не затримали. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

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Обшук нібито почався до 6:00 і тривав кілька годин. Микитась продовжує перебувати під охороною спецназу НАБУ.

До слова, адвокати екснардепа підтвердили "Цензор.нет" інформацію про обшуки.

Справи Микитася: що відомо