Поліція обшукує будинок Микитася щодо справи про викрадення людини, – Бутусов
Слідчі зранку 29 грудня, ймовірно, прийшли з обшуками до будинку екснардепа Максима Микитася. Справа нібито стосується викрадення людини.
Микитасю не пред'явили підозри. Також його не затримали. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.
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Обшук нібито почався до 6:00 і тривав кілька годин. Микитась продовжує перебувати під охороною спецназу НАБУ.
До слова, адвокати екснардепа підтвердили "Цензор.нет" інформацію про обшуки.
Справи Микитася: що відомо
- Експрезидент "Укрбуду" Микитась може бути причетний до корупційних схем із квартирами Нацгвардії.
- Річ у тім, що У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві, обмінявши їх на 65 квартир забудовника. Їх вартість була на 81,6 мільйона гривень менша, ніж тих, що мала отримати Нацгвардія.
- У жовтні 2019 року Микитасю вручили підозру. Наразі він перебуває під домашнім арештом.
- До речі, скандальний забудовник у грудні відшкодував державі близько 50 мільйонів гривень.
- За інформацією ЗМІ, 28 грудня Микитасю вручили ще одну підозру, але стосовно зовсім іншої справи, не пов'язаної з корупцією.
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