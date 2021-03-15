Все було продумано, – Бутусов розповів, як в Україні мали садити літак з вагнерівцями

Джерело:"Гордон"
Ймовірна спецоперація із затримання вагнерівців в Україні була продумана до секунди. За словами журналіста Юрія Бутусова, Росія навіть не мала б жодного шансу звинуватити Україну у ворожих діях.
Журналіст Дмитро Гордон наголосив, що Головне управління військової розвідки Міноборони, спецслужби Сполучених Штатів Америки і Туреччини запланували унікальну спецоперацію.
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Бутусов наголосив, що були домовленості з національною розвідувальною службою Туреччини. За словами журналіста, ніхто не сумнівався, що екіпаж здійснить посадку в Україні.
За інформацією журналістів, людям, які перебували на борту, заздалегідь були підготовлені звинувачення. І якби цей літак приземлився на територію України, "вагнерівцям" одразу були б висунуті конкретні обвинувачення.
Ніяких слідів України немає. Посадка, турецький літак - ніякої відповідальності України немає. Ці б люди, коли б сів літак, були б затримані на прикордонний контроль, тому що вони в розшуку знаходяться. Це була абсолютно мирна та військова операція,
– наголосив Бутусов.