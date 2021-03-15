Все було продумано, – Бутусов розповів, як в Україні мали садити літак з вагнерівцями
Ймовірна спецоперація із затримання вагнерівців в Україні була продумана до секунди. За словами журналіста Юрія Бутусова, Росія навіть не мала б жодного шансу звинуватити Україну у ворожих діях.
Джерело:"Гордон"
Журналіст Дмитро Гордон наголосив, що Головне управління військової розвідки Міноборони, спецслужби Сполучених Штатів Америки і Туреччини запланували унікальну спецоперацію.
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Як мали садити літак
- Бутусов розповів, що група з 32 вагнерівців з Москви приїхала до Мінська.
- Зі столиці Білорусі вагнерівці мали летіти літаком до Стамбула. Звідти – нібито до Каракаса, столиці Венесуели.
- Однак під час перельоту з Мінська до Стамбула літак мав близько 27 хвилин перебувати у повітряному просторі України.
- Протягом цього часу з Мінська мав надійти сигнал, що на борту літака є вибухівка. За правилами, "Украерорух" повинен був посадити цей літак в Україні.
- Бутусов зазначив, що для цього підготували 2 аеропорти: "Бориспіль" і запасний в Одесі.
- Крім історії з вибухівкою, мали й запасні варіанти, а на борту були заздалегідь підготовлені до операції люди.
- Тож якби літак приземлився на території України, "вагнерівцям" одразу висунули б конкретні обвинувачення.
Чому ймовірна спецоперація була ідеальною
Бутусов наголосив, що були домовленості з національною розвідувальною службою Туреччини. За словами журналіста, ніхто не сумнівався, що екіпаж здійснить посадку в Україні.
За інформацією журналістів, людям, які перебували на борту, заздалегідь були підготовлені звинувачення. І якби цей літак приземлився на територію України, "вагнерівцям" одразу були б висунуті конкретні обвинувачення.
Ніяких слідів України немає. Посадка, турецький літак - ніякої відповідальності України немає. Ці б люди, коли б сів літак, були б затримані на прикордонний контроль, тому що вони в розшуку знаходяться. Це була абсолютно мирна та військова операція,
– наголосив Бутусов.
Затримання вагнерівців у Білорусі: що треба знати
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 росіян, причетних до приватного військового формування "Вагнер".
- Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед президентськими виборами.
- На початку вересня з'явилась інформація, що Служба безпеки України була причетна до затримання, тобто це була спецоперація, однак у спецслужбі чутки не підтвердили.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- Розслідувачі Bellingcat заявили, що знайшли докази про план спецоперації, яку розробили ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину фільму мали оприлюднити у березні, але перенесли на квітень.
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