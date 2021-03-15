Журналіст Дмитро Гордон наголосив, що Головне управління військової розвідки Міноборони, спецслужби Сполучених Штатів Америки і Туреччини запланували унікальну спецоперацію.

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Бутусов розповів, що група з 32 вагнерівців з Москви приїхала до Мінська. Зі столиці Білорусі вагнерівці мали летіти літаком до Стамбула. Звідти – нібито до Каракаса, столиці Венесуели. Однак під час перельоту з Мінська до Стамбула літак мав близько 27 хвилин перебувати у повітряному просторі України. Протягом цього часу з Мінська мав надійти сигнал, що на борту літака є вибухівка. За правилами, "Украерорух" повинен був посадити цей літак в Україні. Бутусов зазначив, що для цього підготували 2 аеропорти: "Бориспіль" і запасний в Одесі. Крім історії з вибухівкою, мали й запасні варіанти, а на борту були заздалегідь підготовлені до операції люди. Тож якби літак приземлився на території України, "вагнерівцям" одразу висунули б конкретні обвинувачення.

Чому ймовірна спецоперація була ідеальною

Бутусов наголосив, що були домовленості з національною розвідувальною службою Туреччини. За словами журналіста, ніхто не сумнівався, що екіпаж здійснить посадку в Україні.

За інформацією журналістів, людям, які перебували на борту, заздалегідь були підготовлені звинувачення. І якби цей літак приземлився на територію України, "вагнерівцям" одразу були б висунуті конкретні обвинувачення.

Ніяких слідів України немає. Посадка, турецький літак - ніякої відповідальності України немає. Ці б люди, коли б сів літак, були б затримані на прикордонний контроль, тому що вони в розшуку знаходяться. Це була абсолютно мирна та військова операція,

– наголосив Бутусов.

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