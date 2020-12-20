Журналіст Бутусов прийняв пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони
Юрій Бутусов після зустрічі у Міністерстві оборони України таки вирішив стати позаштатним радником очільника відомства Андрія Тарана. На цій посаді журналіст планує побути 2 місяці.
На вибір журналістові у Міноборони запропонували одразу кілька посад. Про це Бутусов розповів у мережі фейсбук.
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Зокрема, Бутусов міг обійняти такі посади:
- Начальник управління нормативно-методичного забезпечення, моніторингу нерухомості та земель Міноборони;
- Керівник одного з управлінь в департаменті воєнно-технічної політики;
- Керівник директорату інформаційної політики;
- Позаштатний радник міністра оборони "для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах Міноборони та ЗСУ".
Посада радника дозволить висвітлювати проблеми у МО та ЗСУ
Останню пропозицію – "без кабінету та зарплати" – Бутусов і прийняв.
Міністр сказав, що більшої публічності у роботі зі ЗМІ не буде і, якщо я хочу отримати якусь інформацію сам, щоб самому від себе висвітлювати ці гострі питання, мені потрібно отримати статус, як мінімум позаштатного радника, це забезпечить і інформацію, і можливість більш широко висвітлювати проблеми і стан справ у військах,
– написав Бутусов.
Причиною запрошення на роботу журналіст назвав свої публікації стосовно Міноборони, які викликають великий резонанс у суспільстві.
Головне про конфлікт між Бутусовим та Міноборони
- 8 грудня Міноборони публічно запропонувало посаду у відомстві головному редактору сайту "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову. Журналіст-розслідувач спеціалізується на військовій тематиці, зокрема оборонних закупівлях.
- Бутусов заявив, що приймає цю пропозицію та запропонував свою програму.
- Вже 10 грудня стало відомо, що кадрові служби Міноборони не знайшли для Бутусова вакансії, яка б відповідала "рівню його амбіцій".
- Сам журналіст на своїй сторінці у фейсбуці перед співбесідою вимагав зустрітися безпосередньо з міністром оборони Андрієм Тараном, а не працівниками кадрової служби.
- Згодом він заявив, що вимагає вибачень і має намір судитись проти Міністерства оборони.
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