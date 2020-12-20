Юрій Бутусов після зустрічі у Міністерстві оборони України таки вирішив стати позаштатним радником очільника відомства Андрія Тарана. На цій посаді журналіст планує побути 2 місяці.

На вибір журналістові у Міноборони запропонували одразу кілька посад. Про це Бутусов розповів у мережі фейсбук.

Читайте також Скандал навколо Бутусова та Міноборони: журналіст звинуватив відомство в брехні та йде до суду

Зокрема, Бутусов міг обійняти такі посади:

Начальник управління нормативно-методичного забезпечення, моніторингу нерухомості та земель Міноборони;

Керівник одного з управлінь в департаменті воєнно-технічної політики;

Керівник директорату інформаційної політики;

Позаштатний радник міністра оборони "для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах Міноборони та ЗСУ".

Посада радника дозволить висвітлювати проблеми у МО та ЗСУ

Останню пропозицію – "без кабінету та зарплати" – Бутусов і прийняв.

Міністр сказав, що більшої публічності у роботі зі ЗМІ не буде і, якщо я хочу отримати якусь інформацію сам, щоб самому від себе висвітлювати ці гострі питання, мені потрібно отримати статус, як мінімум позаштатного радника, це забезпечить і інформацію, і можливість більш широко висвітлювати проблеми і стан справ у військах,

– написав Бутусов.

Причиною запрошення на роботу журналіст назвав свої публікації стосовно Міноборони, які викликають великий резонанс у суспільстві.

Головне про конфлікт між Бутусовим та Міноборони