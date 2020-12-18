Бутусов підтвердив участь у зустрічі з міністром оборони: про що говоритимуть
Журналіст Юрій Бутусов офіційно підтвердив участь у зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном. Вона відбудеться 19 грудня у форматі один на один,
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Він також наголосив, що саме на прохання міністра Тарана зустріч відбудеться у форматі тет-а-тет.
Про що Бутусов планує говорити з очільником Міноборони
За словами журналіста, він планує запитати про причини запрошення на роботу через фейсбук і через сайт Міноборони. Крім цього, Бутусов представить Тарану свою програму дій, яку він ще раніше публічно оголошував.
Попри запрошення грудня, міністр оборони мене не зустрічав. Ні він, ні жоден з його представників не обговорили цю програму, тому логічно буде провести таку дискусію з ним,
– зазначив він.
Головний редактор "Цензор.НЕТ" планує почути пропозиції щодо сфери повноважень та відповідальності за реалізацію цієї програми. І сподівається, що його, як журналіста, запросять на відповідальний пост. Відтак тоді є потреба втілювати ідеї реформи, про які він постійно наголошує.
Крім цього, Бутусов підготував позов до суду на декларацію про брехню та зняття декларування Мінсоцполітики від 9 грудня та 10 року проти нього, на захист честі, гідності та ділової репутації.
"В будь-якому випадку вимагатиму вибачитись і видалити неправдиву інформацію", – наголосив він.
Що відомо про конфлікт між Бутусовим та Міноборони
- 8 грудня Міністерство оборони України публічно запропонувало посаду у відомстві головного редактору сайту "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову. Журналіст-розслідувач спеціалізується на військовій тематиці, зокрема оборонних закупівлях.
- Бутусов заявив, що приймає цю пропозицію та запропонував свою програму.
- Вже 10 грудня стало відомо, що кадрові служби Міноборони не знайшли для Бутусова вакансії, яка б відповідала "рівню його амбіцій".
- Сам журналіст на своїй сторінці у фейсбуці перед співбесідою вимагав зустрітися безпосередньо з міністром оборони Андрієм Тараном, а не працівниками кадрової служби.
- Згодом він заявив, що вимагає вибачень і має намір подавати до суду проти Міністерства оборони.
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