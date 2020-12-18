Журналіст Юрій Бутусов офіційно підтвердив участь у зустрічі з міністром оборони Андрієм Тараном. Вона відбудеться 19 грудня у форматі один на один,

Зустріч проходитиме в будівлі Міноборони на Повітрофлотському проспекті об 11:00. Про це головний редактор "Цензор. НЕТ" повідомив у своєму фейсбуці.

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Він також наголосив, що саме на прохання міністра Тарана зустріч відбудеться у форматі тет-а-тет.

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За словами журналіста, він планує запитати про причини запрошення на роботу через фейсбук і через сайт Міноборони. Крім цього, Бутусов представить Тарану свою програму дій, яку він ще раніше публічно оголошував.

Попри запрошення грудня, міністр оборони мене не зустрічав. Ні він, ні жоден з його представників не обговорили цю програму, тому логічно буде провести таку дискусію з ним,

– зазначив він.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" планує почути пропозиції щодо сфери повноважень та відповідальності за реалізацію цієї програми. І сподівається, що його, як журналіста, запросять на відповідальний пост. Відтак тоді є потреба втілювати ідеї реформи, про які він постійно наголошує.

Крім цього, Бутусов підготував позов до суду на декларацію про брехню та зняття декларування Мінсоцполітики від 9 грудня та 10 року проти нього, на захист честі, гідності та ділової репутації.

"В будь-якому випадку вимагатиму вибачитись і видалити неправдиву інформацію", – наголосив він.

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