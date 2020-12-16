Національне антикорупційне бюро перехопило розмову топ-менеджера ДТЕК про призначення Ольги Буславець главою Міненерго. Вона очолювала міністерство 7 місяців. Фактично весь цей період в Україні тривала криза в енергетиці.

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан запевнила, що Буславець точно допитають як одного зі свідків у кримінальному проваджені. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Рішення на користь Ахметова

За її словами, те, що Буславець є особою, яка лобіює інтереси Ахметова, журналісти звертали увагу ще під час її призначення на посаду.

Буславець ухвалила низку рішень на користь Ахметова. Вони повинні бути предметом розслідування. Але для цього потрібно шукати додаткові докази,

– зазначила юристка.

Вона відзначила, що НАБУ оприлюднило докази, набуті в ході розслідування кримінального провадження, про ті переговори, які підтверджують факти, озвучені журналістами раніше. Залишається основне запитання – чи скерують цю справу до суду.

Антикорупційний комітет збирався саме для того, щоб з'ясувати обставини, чому антикорупційна прокуратура і прокурор у справі не хоче скеровувати її до суду.

Чому справу не скеровують до суду

Як сказала Щербан, прокурор просто відповів, що він не вбачає складу злочину і не хоче представляти цю справу в суді, він це не приховує. Ситуація застрягла на рішенні Ірини Венедіктової, яка не хоче змінювати упередженого прокурора, який продовжує бути процесуальним керівником.

Сумнівні рішення на посаді

Є багато сумнівних рішень, ухвалених Буславець:

зупинка певних блоків атомної електростанції;

гостре питання про відшкодування тарифів у сфері зеленої енергетики. Як відомо, 25% цієї галузі контролює Ахметов.

Примусовий крок

Також юристка сказала, що Буславець звільнили не повністю. Тому що бувши на посаді заступниці у сфері її впливу залишилось дуже багато важливих питань. Вона додала: "Її звільнення було примусовим кроком, щоб формально зменшити напругу".

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