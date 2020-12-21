Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що йде у відставку. Також вона написала відповідну заяву. Ввечері 21 грудня документ розглянув Кабмін і звільнив Буславець з посади першого заступника Міністра енергетики.

Відставка Буславець із Міненергетики: що відомо

Поки чиновниця утримується від подальших заяв. Однак сам документ опублікувала. Про це Буславець написала у фейсбуці.

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Ухвалила таке рішення. Наразі коментарів щодо причин і подальших планів не буде. Але далі обов'язково буде...

– зауважила вона.

У самій заяві Буславець просить її звільнити з 22 грудня. Документ датовано 21 числом. Під ним стоїть лише її підпис.



Заява Буславець на звільнення з Міненергетики / Взято з фейсбуку Ольги Буславець

За деякий час відбулося засідання Кабміну. За його підсумками Кабмін ухвалив рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою.

Що цьому передувало

З червня по листопад 2020 року Буславець виконувала обов'язки міністра енергетики.

Однак після звільнення залишалася працювати у відомстві та стала першою заступницею міністра.

Також на цій посаді вона перебувала з 16 квітня по червень 2020 року.

Наразі обов'язки міністра енергетики виконує Юрій Бойко.

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Ольгу Буславець пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим і звинувачують у лобіюванні його інтересів.