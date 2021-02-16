Бурулькопад: як пережити потепління і не отримати травми

16 лютого 2021 , 16:03

Джерело:

24 канал

Негода в Україні нарешті заспокоюється: снігопади припинилися, а стовпчики термометрів повзуть у гору. Однак відлига – це не лише наближення весни, а й певна небезпека.

Із настанням тепла на голови і дахи автівок українців "чатують" бурульки. Тому варто не нехтувати простими правилами безпеки, аби не травмуватися.

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Прості рекомендації можуть не лише вберегти від травм, а й іноді навіть врятувати життя, нагадує ДСНС.

Потепління: як вберегтися від бурульок

  • Проходячи повз будинки чи високі дерева, впевніться, що немає загрози падіння снігу чи льоду.
  • Не ходіть під дахом будівель і балконами, за можливості тримайтеся на відстані 3 – 5 метрів від будинків.
  • Не заходьте за межі встановлених огорож чи стрічок.
  • Не варто паркувати авто впритул біля будинків чи дерев.
  • Якщо під час руху ви почули підозрілий шум і тріскотіння над головою, у жодному разі не зупиняйтеся. Не піднімайте голову, намагаючись роздивитися, що там, а якомога швидше відбіжіть чи притисніться до стіни.
  • Якщо ви помітили небезпечну бурульку, яка високо звисає над головами перехожих, повідомте про це комунальні служби.
  • Обов'язково розкажіть дітям про небезпеку падіння бурульок.

Потепління в Україні

  • З 17 лютого синоптики прогнозують різке потепління на частині території України. Найбільше потеплішає на Заході. Зокрема, в Ужгороді температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусів. У Львові вночі мінус 7 – мінус три.
  • Водночас повністю і звідусіль морози наразі не планують відступати. Холод ще декілька днів втримається на північних та центральних областях України. У Києві та Чернігові температура повітря опуститься до 12 градусів морозу.
  • У Карпатах протягом 16 – 17 лютого буде значна сніголавинна небезпека. Зокрема, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у горах Львівської області.
  • У Запоріжжі температура повітря коливатиметься у межах плюс 2 – 6 градусів. Тут можливі дощі та навіть мокрий сніг.