Впав сніг чи крига: хто заплатить за ремонт авто чи кондиціонеру

Джерело:24 канал
Бурульки та снігові брили можуть не лише впасти та трохи пошкодити авто, а "дорогою" ще й збити кондиціонер. На жаль, таких випадків багато. Якщо машину після таких ушкоджень ще можна відновити, то кондиціонери здебільшого – ні.
Бурулька, падаючи з даху, зачепила і пошкодила машину – з таких новин останні кілька днів починається ранок багатьох українців. Приміром, днями в центрі Києва вранці водій припаркував автівку на тротуарі за попереджувальною стрічкою. Увечері виявив пошкодження стійки та дзеркала невідомого походження. Водій викликав патрульних, вони припустили – авто пошкодила брила снігу, яка впала з даху будинку. Падаючи вона ще й кондиціонер зачепила. Підтвердив цю версію і поліцейський, який стежить за безпекою міста через камери відеоспостереження. Тепер власникам автівки та кондиціонера доведеться викласти чималі кошти на ремонт. Хоча вони мають право подати позов до суду і вимагати відшкодування шкоди.
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Як переконує адвокат Денис Головін, в такому випадку компенсацію постраждалому має виплачувати власник будівлі або особа чи орган, в користуванні чи на утриманні якого перебуває ця будівля. За загальним правилом, саме ці суб'єкти несуть відповідальність в подібних ситуаціях.
У випадку з багатоквартирним будинком, це буде ОСББ або суб'єкт, з яким укладено договір на утримання та доброустрій прибудинкової території (житлово-експлуатаційна організація або підрядна організація, з якою укладено відповідний договір). Така норма прописана у вітчизняному законодавстві. Зокрема згідно з законом "Про доброустрій населених пунктів".
Щодо офісних будівель, ситуація майже аналогічна, проте є важливий нюанс.
У разі оренди кількох приміщень у будівлі різними орендарями, кожен із них зобов'язаних утримувати належну їм частину будівлі й може бути притягнутий до відповідальності за завдану шкоду,
– наголошує Денис Головін.
Адвокат додає, що відповідно до Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі тим, хто її завдав.
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Аналогічне роз'яснення містить й судова практика. У постанові Пленуму Верховного Суду України вказано наступне: суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі й майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними й шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи.
Як уберегтися від бурульок / Інфографіка 24 каналу
Пішоходи та жителі будинку, які вимушені були обходити пошкоджену снігом автівку (нагадаємо, вона стояла на тротуарі), вважають – власник має повинен сам оплачувати ремонт. Адже він порушив правила та поставив машину у непризначеному для цього місці.
Адвокат висловив кардинально іншу думку. На його переконання, факт того, що авто стояло у непризначеному для цього місці, не вплине на розгляд справи. Має значення лише те, що сама подія відбулась.
До теми Добре, що не на голову: у центрі Києва бурулька пошкодила магазинФотографуючи наслідки падіння снігової брили чи бурульки необхідно зробити кілька знімків з різних ракурсів. На фото має бути видно як пошкодження автомобіля, сніг або бурулька, так і номер автомобіля, ознаки, які вказують на місце стоянки. Це може бути табличка з назвою вулиці й номером будинку; передбачуване місце, з якого зійшов сніг.
Якщо власники кондиціонера та автівки – різні, можна скооперуватись та подати колективний позов до суду.
На переконання Дениса Головіна, отримати компенсацію за таке пошкодження реально. Справа часу та, як то кажуть, бажання.