Впав сніг чи крига: хто заплатить за ремонт авто чи кондиціонеру

Бурульки та снігові брили можуть не лише впасти та трохи пошкодити авто, а "дорогою" ще й збити кондиціонер. На жаль, таких випадків багато. Якщо машину після таких ушкоджень ще можна відновити, то кондиціонери здебільшого – ні.

Знайти винних

Бурулька, падаючи з даху, зачепила і пошкодила машину – з таких новин останні кілька днів починається ранок багатьох українців. Приміром, днями в центрі Києва вранці водій припаркував автівку на тротуарі за попереджувальною стрічкою. Увечері виявив пошкодження стійки та дзеркала невідомого походження. Водій викликав патрульних, вони припустили – авто пошкодила брила снігу, яка впала з даху будинку. Падаючи вона ще й кондиціонер зачепила. Підтвердив цю версію і поліцейський, який стежить за безпекою міста через камери відеоспостереження. Тепер власникам автівки та кондиціонера доведеться викласти чималі кошти на ремонт. Хоча вони мають право подати позов до суду і вимагати відшкодування шкоди.

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Як переконує адвокат Денис Головін, в такому випадку компенсацію постраждалому має виплачувати власник будівлі або особа чи орган, в користуванні чи на утриманні якого перебуває ця будівля. За загальним правилом, саме ці суб'єкти несуть відповідальність в подібних ситуаціях.

У випадку з багатоквартирним будинком, це буде ОСББ або суб'єкт, з яким укладено договір на утримання та доброустрій прибудинкової території (житлово-експлуатаційна організація або підрядна організація, з якою укладено відповідний договір). Така норма прописана у вітчизняному законодавстві. Зокрема згідно з законом "Про доброустрій населених пунктів".

Щодо офісних будівель, ситуація майже аналогічна, проте є важливий нюанс.

У разі оренди кількох приміщень у будівлі різними орендарями, кожен із них зобов'язаних утримувати належну їм частину будівлі й може бути притягнутий до відповідальності за завдану шкоду,

– наголошує Денис Головін.

Адвокат додає, що відповідно до Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі тим, хто її завдав.

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Аналогічне роз'яснення містить й судова практика. У постанові Пленуму Верховного Суду України вказано наступне: суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі й майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними й шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи.

Як уберегтися від бурульок / Інфографіка 24 каналу

Пішоходи та жителі будинку, які вимушені були обходити пошкоджену снігом автівку (нагадаємо, вона стояла на тротуарі), вважають – власник має повинен сам оплачувати ремонт. Адже він порушив правила та поставив машину у непризначеному для цього місці.

Адвокат висловив кардинально іншу думку. На його переконання, факт того, що авто стояло у непризначеному для цього місці, не вплине на розгляд справи. Має значення лише те, що сама подія відбулась.

Як отримати компенсацію

Адвокат Денис Головін радить дотримуватись кількох наступних кроків:

По-перше, у випадку з пошкодженим авто, треба викликати поліцію для належного оформлення протоколу. Як правило, оформлений цей документ і всі зібрані матеріали справи (в тому випадку, якщо все складено правильно із зазначенням всіх обставин), надалі допоможуть отримати відшкодування від страхової компанії. Обов’язково наполягайте, щоб поліція зафіксувала де саме сталася подія (місто, вулицю і номер будинку, біля якого все сталося). Перед тим, як підписувати протокол уважно його перевірте.

По-друге, ця порада актуальна як у випадку з кондиціонером, так і авто, зафіксуйте подію та місце її вчинення, побиту техніку, підставу, що слугувала причиною пошкодження (падіння бурульки, дерева, гілки, стовпа, тощо) з прив’язкою до місцевості.

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По-третє, не зайве замовити та зробити оцінку майнової шкоди, завданої автомобілю та зібрати відповідні докази (квитанції, чеки, платіжні доручення тощо) вартості відновного ремонту авто.

По-четверте, правильно визначити балансоутримувача, тобто фактично "винну особу". Наприклад, звернутися до міської ради із запитом про балансоутримувача будинку, з якого впала бурулька.

По-п’яте, не забувайте про свідків, камери відеоспостереження та відеореєстратори у автівках, що були поряд з місцем події. Ці всі дані у сукупності й будуть слугувати доказами.

Фотографуючи наслідки падіння снігової брили чи бурульки необхідно зробити кілька знімків з різних ракурсів. На фото має бути видно як пошкодження автомобіля, сніг або бурулька, так і номер автомобіля, ознаки, які вказують на місце стоянки. Це може бути табличка з назвою вулиці й номером будинку; передбачуване місце, з якого зійшов сніг.

Якщо власники кондиціонера та автівки – різні, можна скооперуватись та подати колективний позов до суду.

На переконання Дениса Головіна, отримати компенсацію за таке пошкодження реально. Справа часу та, як то кажуть, бажання.