З-під варти звільнили 2 ексбійців розформованої спецроти МВС "Торнадо" – Микиту Куста та Максима Глєбова. Їх обвинувачували у справі про бунт у Лук'янівському СІЗО ще влітку 2018 року.

Рішення про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт виніс Шевченківський райсуд Києва. Про це розповів адвокат Руслан Сушко.

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Адвокат зазначив, що звільнення ексбійців можна трактувати як завершення справи, яке може статись вже згодом.

Найголовніше стратегічне рішення, що люди вийшли з в'язниці. Я тлумачу це як початок кінця цієї ганебної справи,

– зазначив Сушко.

Відомо, що Глєбов перебуватиме під цілодобовим арештом у Києві. Водночас Куст – у Боярці.

Бунт в Лук'янівському СІЗО: що відомо