Звільнили ще 2 "торнадівців", яких обвинувачували у справі про бунт у Лук'янівському СІЗО
З-під варти звільнили 2 ексбійців розформованої спецроти МВС "Торнадо" – Микиту Куста та Максима Глєбова. Їх обвинувачували у справі про бунт у Лук'янівському СІЗО ще влітку 2018 року.
Джерело:Hromadske
Рішення про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт виніс Шевченківський райсуд Києва. Про це розповів адвокат Руслан Сушко.
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Адвокат зазначив, що звільнення ексбійців можна трактувати як завершення справи, яке може статись вже згодом.
Найголовніше стратегічне рішення, що люди вийшли з в'язниці. Я тлумачу це як початок кінця цієї ганебної справи,
– зазначив Сушко.
Відомо, що Глєбов перебуватиме під цілодобовим арештом у Києві. Водночас Куст – у Боярці.
Бунт в Лук'янівському СІЗО: що відомо
- Ще 9 серпня 2018 року ексбійці розформованої спецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО.
- За словами правоохоронців, ексбійці батальйону "Торнадо" нібито вимагали в іноземця майно та готували заворушення. Пізніше влаштували збройний опір. У засуджених у камері були нібито саморобні вибухові пакети, холодна зброя та пальне.
- Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО вже в середині серпня. Новим очільником ізолятора став Руслан Ромашков.
- 15 лютого Шевченківський райсуд Києва звільнив з-під варти ще 2 обвинувачених "торнадівців" – Анатолія Пламадялу та Бориса Гульчука.
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