Згідно з результатами опитуванням, Президент України Володимир Зеленський став розчаруванням року. Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснює це тим, що в українців були занадто великі очікування від чинного президента.

Коли швидко не збувається те, на що ти розраховуєш, більшість людей втрачають довіру. Таку думку озвучив Дмитро Разумков в інтерв'ю "Українській правді".

Важливо Разумков відверто розповів про свої відносини із Зеленським

Спікер парламенту додав, що "усі роблять помилки, бо ми всі люди". Він пояснив, що конфлікти та скандали, які відбуваються в стінах Верховної Ради та за її межами, негативно впливає на процес сприйняття як влади.

У 2019 році були дуже великі сподівання. І навіть занадто великі. І завжди, коли швидко не збувається те, на що ти розраховуєш, більшість людей якось трохи втрачають довіру, надію і все, що з цим пов'язано,

– наголосив Разумков.