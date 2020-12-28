Були великі сподівання: Разумков пояснив, чому Зеленський став розчаруванням року
Згідно з результатами опитуванням, Президент України Володимир Зеленський став розчаруванням року. Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснює це тим, що в українців були занадто великі очікування від чинного президента.
Коли швидко не збувається те, на що ти розраховуєш, більшість людей втрачають довіру. Таку думку озвучив Дмитро Разумков в інтерв'ю "Українській правді".
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Спікер парламенту додав, що "усі роблять помилки, бо ми всі люди". Він пояснив, що конфлікти та скандали, які відбуваються в стінах Верховної Ради та за її межами, негативно впливає на процес сприйняття як влади.
У 2019 році були дуже великі сподівання. І навіть занадто великі. І завжди, коли швидко не збувається те, на що ти розраховуєш, більшість людей якось трохи втрачають довіру, надію і все, що з цим пов'язано,
– наголосив Разумков.
Водночас він підкреслив, що те, що Зеленський став розчаруванням року "спільним досягненням".
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