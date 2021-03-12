Була дуже доброю та довірливою дитиною, – волонтери про загиблу Марійку Борисову

Тіло 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини знайшли через 5 днів пошуків у пакеті. Волонтери розповіли, що дівчинка була дуже довірливою та лагідною дитиною.

За словами волонтерів, дівчинка не боялась дорослих та завжди їм довіряла.

Важливо Тіло зниклої Марії Борисової було в мішку: 7-річну дівчинку могли задушити та зґвалтувати

Ми дізнавалися: Маша — дуже добра дитина. Може підійти до малознайомої людини, обійняти її та сказати: "Я тебе люблю",

– зазначили волонтери.

Що відомо про сім'ю дівчинки

Батьки дівчинки розлучені. Батько жив у тому ж селі, але їздив на сезонні роботи. Зазначили, що сім'я перебувала на обліку через важкі життєві обставини.

До речі, українці в мережі шоковані тим, що сталось. Вони висловили співчуття родині:

Бідні батьки. Вбивця сто пудів з місцевих, таке вже було, тим більше, що тіло у мішок сховали в тому ж селі.

Дай Боже сили пережити батькам таке горе.

На жаль, дива не сталося.... Спочивай з миром...Світла пам'ять.

Загибель Марійки Борисової: що відомо