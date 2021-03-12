Була дуже доброю та довірливою дитиною, – волонтери про загиблу Марійку Борисову

Тіло 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини знайшли через 5 днів пошуків у пакеті. Волонтери розповіли, що дівчинка була дуже довірливою та лагідною дитиною.
За словами волонтерів, дівчинка не боялась дорослих та завжди їм довіряла.
Важливо Тіло зниклої Марії Борисової було в мішку: 7-річну дівчинку могли задушити та зґвалтувати
Ми дізнавалися: Маша — дуже добра дитина. Може підійти до малознайомої людини, обійняти її та сказати: "Я тебе люблю",
– зазначили волонтери.
Що відомо про сім'ю дівчинки
Батьки дівчинки розлучені. Батько жив у тому ж селі, але їздив на сезонні роботи. Зазначили, що сім'я перебувала на обліку через важкі життєві обставини.
До речі, українці в мережі шоковані тим, що сталось. Вони висловили співчуття родині:
- Бідні батьки. Вбивця сто пудів з місцевих, таке вже було, тим більше, що тіло у мішок сховали в тому ж селі.
- Дай Боже сили пережити батькам таке горе.
- На жаль, дива не сталося.... Спочивай з миром...Світла пам'ять.
Загибель Марійки Борисової: що відомо
- Марія зникла 11 березня в селі Щасливе Херсонської області. Мама помітила, що дитини, яка перед тим гралась на подвір'ї, немає. Водночас місцеві жителі розповіли, що востаннє бачили дівчинку біля автобусної зупинки.
- Розповіли, що Марійка хотіла зустріти батька, бо чекала подарунок на 8 березня.
- Одразу після зникнення правоохоронці та волонтери почали масштабні пошуки.
- Через кілька діб 11 березня дівчинку знайшли мертвою у тому ж селі.
- Тіло дівчинки було в політиленовому пакеті у сараї. Його знайшов місцевий житель та одразу подзвонив в поліцію. Зауважимо, що раніше сарай оглядали і пакета там не було.
- За словами правоохоронців, на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті. Її могли ґвалтувати та душити.