Буксир "Яни Капу", який у 2018 році захопила Росія, відремонтували: що саме полагодили
Буксир Військово-Морських Сил України "Яни Капу" вдалося повністю відремонтувати. Над ним працювали на одному з судноремонтних підприємств України.
Боєздатність судна відновили. Про це повідомили в АрміїINFORM.
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Що полагодили на буксирі
На буксирі здійснили такі роботи:
- корпус очистили та пофарбували;
- замінили пошкоджені ділянки;
- відновили системи головного двигуна.
Відремонтували:
- газохід;
- паливні насоси;
- клапани пожежної системи;
- компресори та іншу необхідну апаратуру.
Захоплення буксиру "Яни Капу": що відомо
- Через Керченську протоку в Азовське море намагались пройти 3 кораблі Військово-Морських Сил України. Це трапилось 25 листопада 2018 року.
- Тоді їм не вдалось пройти, адже кораблі атакували російські прикордонні кораблі і авіація.
- Тоді російські силовики разом з українськими кораблями захопили ще 24 військовослужбовців. Вони перебували на борту. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Росії.
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