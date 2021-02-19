Чернівецька область, ймовірно, потрапить у помаранчеву карантинну зону. Адже там зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19.

Показники захворюваності вказують на те, що скоро на Буковині доведеться посилювати обмеження. Таку думку висловила Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА.

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Варто зауважити, що лише за минулу добу, 18 лютого, у Чернівецькій області підтвердили понад 450 нових випадків коронавірусу COVID-19.

"Ми розуміємо, що будуть оцінювати показники напередодні, аби правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки", – зазначила чиновниця.

Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у помаранчеву зону,

– наголосила Гусак.

Зауважимо, що станом на 19 лютого у Чернівецькій області загалом виявили 49 963 випадки коронавірусу. Від ускладнень померли 942 людини. Одужав 43 311 пацієнт.

Обмеження помаранчевої зони

Ця зона не передбачає введення додаткових обмежень, окрім тих, які діють у жовтій та зеленій. Проте свідчить про погіршення ситуації з коронавірусом та наближення до червоної зони.



Обмеження у різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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