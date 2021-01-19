На Буковині знайшли зуб мамонта, якому близько 300 тисяч років. Безцінну знахідку виявили на березі річки Дністер. Колись там була розташована палеолітична стоянка Молодове V.

Зуб належить так званому Хазарському мамонту. Про це розповідає професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького університету Богдан Рідуш, повідомляє Укрінформ.

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Хазарський мамонт – це предок звичайного Шерстистого мамонта.

Науковці раніше вважали, що найдавніші шари стоянки Молодове V мають лише 50 – 60 тисяч років. Однак знайдений зуб доказує, що життям там було вже приблизно 300 тисяч років тому.

Що ще відомо про знахідку

Зуб виявили у долині Дністра ще минулої зими.

Тоді саме впав рівень водосховища, була тепла зима, і дослідники змогли активно опрацювати територію.

У районі стоянки Молодове V виявили багато цікавих знахідок. Зокрема, зуби коней, яким по 300 тисяч років тому. Знайдені рештки показують, що коні у далекому минулому дуже відрізняються за розмірами і за морфологією від звичних нам тварин.

Зуб мамонта – найдавніша знахідка на території Буковини.

Зуб мамонта / Фото Укрінформу