На Буковині у Маршинцях відновили міст через річку Прут, який ще у 2008 році зруйнувала повінь. Проїзд на ньому відкрили з 29 грудня.

Як будували міст

Загальна протяжність мосту становить 323 метри. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

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Міст з'єднує Новоселицький та Герцаївський райони Чернівецької області. Зазначили, що для будівництва використали 200 тонн арматури, 1000 тонн бетону і 1000 тонн асфальтобетонної суміші.

Сьогодні відкрили проїзд мостом через річку Прут у селі Маршинці...Результат: сучасний міст з підходами,

– наголосив глава Укравтодору Олександр Кубраков.

Що з попереднім мостом

Зауважимо міст зруйнувала повінь 12 років тому. Тоді поряд встановили тимчасовий технологічний армійський міст, проте повінь в 2020 році зруйнувала і його.

Відтак, аби дістатись до іншого берега, водії мусили проїжджати ще 25 кілометрів до мосту на околиці Чернівців.



Міст у Маршинцях / Фото Укравтодору