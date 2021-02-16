На Буковині шкільний автобус із дітьми застряг у заметі: фото

Джерело:ДСНС
У Вижницькому районі Чернівецької області у заметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 10 дітей. Рятувальникам вдалося відбуксирувати його.
Внаслідок несприятливих погодних умов у снігову пастку потрапив шкільний транспорт. Інцидент трапився вранці 16 лютого у селі Черешенька, що на Буковині.
Читайте також Негода не відступає: яка ситуація на дорогах і де досі заметіль
До слова, надзвичайники також відбуксирували мікроавтобус та надали допомогу водієві легкового автомобіля, який застряг у снігу.Зверніть увагу! Раніше у Рівному з негодою боролася військова техніка. Фуру, яка застрягла в заметі, витягував справжнісінький БТР.
На Буковині автобус зі школярами потрапив у снігову пастку / Фото ДСНС
Транспорт вдалося відбуксирувати / Фото ДСНС
Шкільний автобус застряг у заметі у селі Черешенька: дивіться карту