У Вижницькому районі Чернівецької області у заметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 10 дітей. Рятувальникам вдалося відбуксирувати його.

Внаслідок несприятливих погодних умов у снігову пастку потрапив шкільний транспорт. Інцидент трапився вранці 16 лютого у селі Черешенька, що на Буковині.

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Шкільний автобус застряг у заметі

На заметеній ділянці польової дороги застряг автобус, у якому були водій та 10 учнів. Діти їхали на навчання у Вижницю.

Діти їхали на навчання у Вижницю. Аби визволити людей на засніженій дорозі, на місце події виїхали співробітники пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники відбуксирували шкільний автобус з польової дороги на проїжджу частину автошляху, далі водій продовжив рух самостійно.

До слова, надзвичайники також відбуксирували мікроавтобус та надали допомогу водієві легкового автомобіля, який застряг у снігу.

Зверніть увагу! Раніше у Рівному з негодою боролася військова техніка. Фуру, яка застрягла в заметі, витягував справжнісінький БТР.



На Буковині автобус зі школярами потрапив у снігову пастку / Фото ДСНС



Транспорт вдалося відбуксирувати / Фото ДСНС

Шкільний автобус застряг у заметі у селі Черешенька: дивіться карту