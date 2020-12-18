Вбивством мешканця села Великосілля закінчилися чоловічі розваги в Чернівецькій області. Трагедія сталася 16 грудня, а ймовірного вбивцю затримали за 2 доби.

За даними слідчих, смертельний постріл здійснив 62-річний житель села Лунка. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

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Зброю мисливця вилучили разом з іншими доказами провини затриманого.

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Як з'ясували правоохоронці, пенсіонер намагався поцілити косулю. Коли він вже після пострілу підійшов ближче до цілі, побачив чоловіка без ознак життя.

На місці інциденту працювали слідчі. Вони знайшли гільзу калібру 16 міліметрів, зареєстровану рушницю, з якої скоєно постріл, а також інші речові докази злочину.



Полювальник хотів підстрелити косулю, але поцілив у чоловіка / Фото поліції Буковини

Затриманому готуються повідомити про підозру у вчиненні вбивства з необережності.

Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.



Мешканця села Великосілля вбили з зареєстрованої зброї / Фото поліції Буковини